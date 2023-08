Cuatro Cosas

Pues sí, sí: aún quedan en esta tierra quienes tienen más moral que el Alcoyano, el simpático equipo del que la leyenda dice que iba perdiendo por trece a cero y pidió prórroga para empatar. Avecilla, que sabe que en agosto es difícil encontrar noticias –sobre todo ahora, con un gobierno que las oculta–, observa las sonrisas que entre la poca gente que queda de guardia en la corte jacobea, provocó la “exigencia” de la CEG : el plan director del Corredor Atlántico. Yupi.

Es cierto, para no exagerar, que más que sonrisa lo que le cuentan al pájaro es que fue una mueca, porque no ya plan, sino que en ese asunto ni siquiera existen ideas claras sobre qué, cuándo, cuánto, por donde y por qué. Lo del comisionado fue un truco preelectoral tan obvio que, como os contó Anacleto, le propusieron el cargo a un ex/presidente de la Xunta psoeciata, dijo lo de “menos lobos, caperucita” a la ministra. O algo muy parecido. ¿Eh?

A ver. Tampoco se trata de criticar a la patronal gallega por buscar respuestas a algo vital para sus intereses y los del país. Cuando el pájaro se refería a lo de la sonrisa, o mueca, no trataba más que de describir el realismo que domina ya en la práctica totalidad de las opiniones públicas y publicadas de aquí. Porque no hay plan concreto, ni fecha seria de inicio y final, ni presupuestos. Por más que digan los papeles que mandó el comisionado a la CEG. ¿No?

Y es que a la patronal gallega, dicho con el debido respeto, más que tomarle el pelo le arrancaron la cabellera, al estilo cheyenne. Y a la espera de la relación de maravillas que, otra vez, va a traer el futuro Gobierno para cuándo lleguen las elecciones gallegas, hay una cosa confirmada por el agente secreto: en parte de la cumbre del rojerío de aquí están ya hartos de la mitad –por lo menos– de los ministros. Sin contar a los podemitas. ¿Capisci?