Agosto de 1945

O mundo recordou, con preocupación e respecto, o 78 aniversario dos bombardeos nucleares de Hiroshima e Nagasaki que, en 1945, fecharon os horrores da II Guerra Mundial. Eu facía, daquela, sete anos de idade e teño memoria do que se falaba sobre o acontecemento. Os nenos observabamos os rostros serios das persoas maiores que tiñan acceso ás crónicas radiofónicas de París, Londres, Moscú, sen esquecermos a antifranquista Radio España Independiente. Moitos anos máis tarde, decateime de que as bombas atómicas norteamericanas constituíron un caso de “violencia excedente” –digámolo así con permiso de Francisco Sampedro–.

Certamente, aqueles terribles sucesos debían ser calificados coa noción xurídica, carimbada na época, de “crimes de guerra”. Eu, no máis toldado dos espellos da acordanza, asocio a masacre dos bombardeos en Xapón a un desastre natural acontecido contemporaneamente en Ourense. Nos arrabaldes da cidade, ao pé mesmo da súa Alameda, o río da Barbaña, engrosado polo seu afluente o Dos Muíños, provocou a destrución de casopas e casas cumpridas, a morte de animais e mesmo arrasou coa medieval Ponte Pelamios que supuña un acceso histórico á cidade pasando pola Burga.

Evidentemente, non existía relación ningunha entre as bombas atómicas e os dous pequenos ríos desbordados por unha tormenta excepcional. Pero na miña lembranza circula, no Ourense de 1945, un vento apocalíptico que o confunde todo. Cando a bomba atómica espavecía o mundo, nun xesto poético audaz, Pedro Salinas convocaba o xenio de Quevedo para presidir o seu poema antibelicista “Cero”: “Y esa Nada ha causado muchos llantos./ Y Nada fue instrumento de la Muerte./Y Nada vino a ser Muerte de tantos ...” E, agora, o berro do propio Salinas: “Invitación al llanto. Esto es un llanto”. Logo cando lin o “Poema nuclear” de Celso Emilio, convencinme de que, no Oriente e en 1945, o heroísmo popular foi, en exclusiva, o das causas patrióticas (Vietnam, China, ademais da actuación decisiva do exército soviético) que combateron o militarismo do Xapón.

Ao Ourense da miña nenez aínda tardaría en chegar a análise que sitúa Hiroshima e Nagasaki coma punto de partida da expansión norteamericana en Asia, en sustitución do imperio xaponés. O caso é que, estes días, o Comité Anti-OTAN organizou en Vigo un acto en lembranza do bombardeo e masacre nuclear de 1945 con fundamentación histórico-crítica no presente no que nos movemos. A tal Comité vai dedicada esta bagatela.