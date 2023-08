O drama da Talidomida

A Talidomida volveu estes días ao debate coa sentencia do Tribunal Supremo que ven rexeitar o derradeiro recurso das vítimas españolas que solicitaban a condena a Grünenthal, a coñecida empresa farmacéutica alemá. A Talidomida é un fármaco descuberto por Wilhelm Kunz e Herbert Keller que se empezou a comercializar en Alemaña no 1957 co nome de Contergan, mais existiron outras marcas comerciais coma Kevadon, Telargán ou Sedalis. Estaba indicado como sedante e indutor do sono e substituto dos barbitúricos por ser menos adictivo e carecer de efectos adversos, así como para o tratamento contra as náuseas e vómitos durante o embarazo. Comercializouse en 50 países a través de Grünenthal. A farmacéutica fundárase no ano 1946 en Alemaña e foi a primeira empresa en comercializar penicilina despois da II Guerra Mundial, un medicamento case de luxo na Europa arrasada polo conflito bélico.

A campaña publicitaria en Alemaña para distribuír Talidomina foi un éxito rotundo. A finais dos anos cincuenta xa existía un millón de consumidores habituais deste fármaco de venda libre en distintos Estados, chegando a ser o terceiro medicamento en número de vendas en todo o mundo. En España púxose á venda a través de varios medicamentos coma Imidan, Varilal, Softenon ou Notosediv. A principios dos anos sesenta, obstetras e pediatras de todo o mundo empezaron a observar un potente incremento de nacementos de bebés con diferentes malformacións, alteracións óseas e da rexión cranial. En concreto, o pediatra Widuking Lenz notificou o nacemento de cincuenta criaturas con monstruosidades, sendo un feito notorio que, en todos estes casos, as súas nais inxeriran Talidomida durante o embarazo. En España non foi diferente. "Anos despois da comercialización dos medicamentos con Talidomina, os fillos de mulleres que consumiran o fármaco (ás veces nunha única dose), naceran con múltiples deformidades visibles" Anos despois da comercialización dos medicamentos con Talidomina, os fillos de mulleres que consumiran o fármaco (ás veces nunha única dose), naceran con múltiples deformidades visibles, con extremidades acortadas ou directamente sen elas. Houbo outros efectos secundarios non visibles, coma a malformación de órganos internos, alteracións visuais e auriculares ou inflamacións dos nervios que, ademais de dor, provocaba perda de movemento e equilibrio. España foi dos últimos países en retirar o fármaco do mercado e un dos principais afectados. Durante o Franquismo este tema foi practicamente silenciado. En Europa, Sudamérica e Asia o número de criaturas afectadas superaba as oitenta mil, sen contar os casos de mortes intrauterinas ou de bebés de poucos meses. O 27 de maio de 1968 empeza en Alsdorf o xuízo contra os responsables da farmacéutica Grünenthal. O laboratorio, que hoxe en día ten dispoñible na súa páxina web un informe onde explica a súa versión do sucedido, negou nun primeiro momento a súa relación coa desfeita. Os nove responsables da farmacéutica foron absoltos e con inmunidade fronte a calquera proceso penal posterior. As compensacións económicas que recibiron as familias foron miserentas. En España, os afectados (que desde o 2004 teñen unha plataforma chamada Asociación de Vítimas da Talidomina), levan anos de batallas xudiciais. Na súa web explican que a primeira lei restritiva do uso de Talidomida en España foi publicada no BOE o 21 de maio de 1985, que Grünenthal saíu indemne neste país e que pretenden unha compensación económica que garanta unhas vidas o máis independentes e dignas posibles. O executivo español regulou no 2010 un Real Decreto para conceder axudas ás persoas afectadas. O Tribunal Supremo declarou que os feitos están prescritos. Unha sentencia amarga para unha historia dramática.