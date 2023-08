O sistema financeiro ten que arrimar o ombreiro

No últimos días publicáronse os resultados económicos do primeiro semestre do 2023 das seis maiores entidades financeiras españolas. Nun escenario en que a inflación no país se sitúa en torno ao 2% e o BCE ten situado o prezo do diñeiro no 4,25%, é innegable que as posibilidades de beneficio dos bancos se ven multiplicadas.

Vexamos os datos: a banca española gaña case 12.400 millóns de euros na primeira metade do ano 2023, un 20% mais que no ano anterior. O banco co mellor resultado do semestre, Bankinter, incrementou as súas ganancias mais do 50%, e Sabadell, CaixaBank e BBVA tiveron crecementos de entre o 30 e o 40%. Son cuantiosas cantidades de fondos as que manexa o sistema financeiro, e que esquece ese enorme esforzo que como sociedade fixemos no rescate bancario inxectando 71.000 millóns de euros públicos.

Fronte a estas cifras macro do sector financeiro hai capas importantes da poboación que aínda sofren unha forte desigualdade, mitigada só en parte polas medidas do “escudo social” do Goberno de Pedro Sánchez. É unha desigualdade que ten nome e apelidos e que compre seguir combatendo, porque si é importante favorecer dende os poderes públicos a creación de riqueza, tanto ou máis importante é, alomenos para os que temos unha mínima sensibilidade social, a redistribución desa riqueza.

E xa toca... os bancos teñen que cambiar o paso e arrimar o ombreiro. Hai que ir máis aló do imposto temporal ao sector establecido polo goberno de Pedro Sánchez, que os apóstolos da catástrofe preconizaban que suporía o colapso financeiro, por certo, dun xeito tan errado como presaxiaron a destrución de emprego que traería o incremento do salario mínimo.

É o momento de que o sector financeiro lle devolva a sociedade parte do enorme esforzo que fixo por mantelo a flote e de que modifique algúns comportamentos.

En primeiro lugar, é imprescindible aumentar a remuneración dos depósitos que os cidadáns teñen nas entidades financeiras, porque non pode ser que o aumento dos tipos de interese promovidos polo BCE se trasladen de inmediato ao custe das hipotecas e dos créditos a particulares e empresas, e non ocorra o mesmo cos depósitos dos aforradores.

Tamén convén flexibilizar, en segundo lugar, as condicións de pago das hipotecas para as persoas máis afectadas polo incremento dos intereses e que están a ter dificultades para cubrir o resto das necesidades básicas. Fronte esas situacións dramáticas temos que actuar de inmediato.

Hai moitas posibilidades que se abren se a banca é quen de ler ben o momento que estamos a vivir e de exercer a súa responsabilidade social corporativa. Podíamos falar incluso de reservar parte da recadación do novo imposto á banca para paliar a exclusión financeira que están a sufrir moitos pequenos concellos de Galicia, nos que o declive demográfico se cronifica.

Non perdemos de vista que os bancos son empresas privadas que teñen un obxectivo de maximizar o seu beneficio, pero tamén é certo que o artigo 1 da nosa Constitución fala do “Estado social e democrático de dereito” que debe de concernirnos a todos. E toda estar á altura e redistribuír parte dos beneficios cando é posible facelo. E ninguén entendería que as entidades financeiras, con ganancias que se incrementan entre o 30 e o 40%, se queden á marxe.

*Secretario xeral do PSdeG-PSOE