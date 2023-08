El factor externo

Galicia está al borde de los tres millones de habitantes, según los datos oficiales que acaba de publicar este periódico. Una estadística que no alivia la situación, a pesar de que se incrementó en más de cien mil personas la población, dato positivo, pero que se debe a un factor externo: la llegada de emigrantes y/o retornados. Detalle que evidencia que la crisis demográfica se mantiene a pesar de las cifras porque no se actúa sobre las causas reales que la provocan, que siguen siendo, como diría Pero Grullo, el mayor número de personas que mueren que las que nacen aquí. Y, desde luego, la ausencia de políticas prácticas de quienes tendrían la obligación de ponerlas en marcha cuanto antes, que son los gobiernos.

Todos los gobiernos, conste, desde el europeo al último –por orden alfabético– de las comunidades autónomas. Galicia, por ejemplo, que es una de las que más padecen en Europa el envejecimiento poblacional no ha sido capaz aún de poner en marcha, dentro de sus competencias, un plan más audaz para afrontar ese asunto. Ha desplegado, es cierto, una estrategia de facilitar el regreso de emigrantes, pero no es bastante fomentar la morriña y facilitar el retorno ahora que este viejo Reino es más atractivo, Hay que aprender de otros, no necesariamente los más modernos –sin despreciarlos–, recurriendo incluso a los latinos que acuñaron lo de fortuna audentes iuvat –la fortuna ayuda a los audaces–. Es arriesgada, pero funciona.

Y sí, es preciso ser audaces cuando lo que está en juego es, nada menos, el futuro de esta tierra como país, como colectivo en el que lo común juega un papel esencial. Hay que apostar para captar capital humano, inteligencia y capacidad para las tareas que requieran esfuerzo físico, porque hacen falta. Sin más limitaciones que las legales y el respeto al ser humano y a la dignidad de quienes quieran llegar a este lejano Noroeste para aportar sus brazos y su talento a los que aquí están. Para eso hay que ofrecer –y reclamar– respeto, condiciones económicas, de salud, vivienda, ocupación y, sobre todo, integración a quienes hoy día hacen lo que tantos gallegos hicieron.

(Y sin que valgan esos argumentos en los que se denuncian “más concesiones” al extraño que al nativo. Porque no son verdad del todo, pero además porque ignoran la memoria. Dicho todo ello –en el marco de la opinión personal de quien la expone, por supuesto,– hay que añadir la insistencia en que se articule una política común del gobierno europeo para la recepción de los emigrantes y su permanencia en el país que elijan. Dentro. por supuesto, de un marco legal justo en el que enhebrar sus propias necesidades. No será una tarea fácil, y de su dificultad habla la ausencia de esa política común europea, que acabe con las mafias, y la escasa iniciativa de los nacionales).

Por cierto, que hablando de lo que habrá que hacer para recibir a los emigrantes y, aún más importante, facilitar a los residentes la creación de un entorno favorable para formar familias –y pensar en los hijos–, procede una referencia a la decisión de las Xunta de aumentar el precio de las viviendas públicas hasta un 8%. No cabe todavía, en justicia, hablar de voracidad fiscal del Ejecutivo autonómico, pero se va aproximando. Y desde luego, este alza en vivienda va en la dirección contraria de cuanto parece preciso para atraer: más bien rechaza. Y si el factor externo de aumento de población es favorable, compensarlo con factores internos que desaniman, resulta absurdo. Otra señal de que esto de la crisis demográfica tiene a los políticos como si nada fuere. Quizá porque pensar a plazo largo es demasiado trabajo y no están acostumbrados; prefieren elucubrar con proyectitos que encargan a algún amiguete con despacho.