Cuatro Cosas

Un sabio de la política –o sea, de esos que la estudian a fondo y saben relacionarla con el pasado y el presente y prevenir así el futuro, hasta cierto punto– y que, por serlo, no la practica, le comentaba hace muy poquito a avecilla que el BNG, en su opinión, tiene un papel clave en el futuro de Galicia. Y añadía que incluso superior al del PSdeG, siempre que aprendiese mejor donde está y qué necesita para adecuar sus mensajes a la clave del oficio: hacer posible lo necesario. Ojo.

Y no es que el pájaro se haya metido en más alturas de las que le corresponde, sino que con los años ha aprendido a aprender, por muy redundante que parezca, y eso no es lo mismo que aprender a escuchar: es mejor. De ahí que reflexione por su cuenta y riesgo y comparta eso de que el Bloque, para llegar a donde quiere, ha de entender mejor el país; esto no es, en términos nacionalistas, Cataluña ni Euskadi y por eso no se debe ejercer como si sí. ¿Eh...?

La charla, que se reanudó ayer, añadió otro detalle: la necesidad de que la organización adopte no ya el mismo contenido –respetando la libertad de opinión interna, sin coroneles–, sino el continente. Porque mientras lady Ana se esfuerza en presentar un cierto –e inteligente– pragmatismo, hay otros que dan la impresión, al oírlos, de que aún siguen en el monte. Y de creer que el galleguismo no es bastante, sino que hay que profesar la doctrina nacionalista total, o nada. Uf.

La segunda parte de la conversa, hay que decirlo, viene de cuando el amigo de avecilla conoció la supuesta declaración de un petrucio del BNG acerca de juntas militares ytalytal, lo que aparte de una chorrada monumental –con perdón– indica que lo de los coroneles no era una metáfora. Y sin ánimo de meterse donde no lo llaman, el pajarillo insiste en que, para llegar a gobernar Galicia, hay que pensar y hablar de otro modo: lady Ana sabe. Si le dejan..