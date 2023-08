Trajimos aquí hace unos días con toda pompa y boato a la vieja guardia de Chapela en su reencuentro anual pero como este barrio da para mucho en su biodiversidad, hoy os traemos a los de la formación Chapela Capital, que celebró su encuentro de confraternidad degustando una comida en O Coto da Águia. Ahí están, en pose posculinaria, Barciela, Ricart, Manuel, Miguel, Tito, Táboas, Manolo, Carlos, Cabaleiro, Roxo, Grobas, Hugo y Emilio. ¡Buena pro les haga!, escribía Góngora entre nuestros antiguos, y eso les deseamos a estos luchadores por la capitalidad de Chapela.

San Roque la va a petar; nos vemos

Pues eres médico divino/con prodigiosas señales/líbranos de peste y males/ Roque santo y peregrino”. Chegou o día, chegou a romería. Este año San Roque echa la casa por la ventana y yo, que tuve la suerte de ser su primer pregonero, digo que la vamos a petar desde el lunes con el pregón del presi celtista Mouriño y la actuación en su 40 aniversario de La Guardia, un revival de música ochentera más que conocida y un montón de puestos, hasta 60, por toda la calle Filipinas, que ofrecerán artesanía, comida... Este año un día más de fiesta, del 14 al 17, para acabar con una banda, como en los viejos tiempos. La romería vuelve por sus fueros, con máxima potencia y de balde. La Hermandad de Devotos de San Roque da un fuerte impulso renovador a la romería urbana más antigua de Galicia tan bien descrita por Enrique Caride en su libro sobre ella, sin perder un ápice de su historia, tradición y vertiente religiosa ritual, con máximo respeto a celebraciones litúrgicas y a la procesión. San Roque espera igual la llegada de la Virgen, desde la parroquia de Santa Rita y San José Obrero. ¡Bien por Ana Caride, Teresa Rodríguez, Estela López, Carmen Pena, Quique, Pablo, David, Víctor, Álex, Luis, Rubén, Pablo, Emilio... ! Terceras y cuartas generaciones de romeros que han sabido recoger la tradición de sus mayores. y trabajado como cosacos para actualizarla.

Se nos fue Fernando Valmaseda

Alegría por la fiesta, sentida pena por quienes no podrán disfrutarla. Se nos fue por enfermedad Fernando Valmaseda Pantoja, profesor de Filosofía durante más de 30 años. Su amigo y colega Carlos Vilas nos lo recuerda con una sentida nota. “Algunos lo consideraban el último hippy; otros lo recordamos como un loco maravilloso, que lo mismo te explicaba a Platón, desarrollaba un problema matemático complejo, te enseñaba dónde y cómo recoger minerales, o te cantaba un madrigal. Bebedor impenitente pero controlado de whisky ahumado, desde primera hora en Galicia Bilingüe, se va un maravilloso y divertido amigo, un antiguo y ultramoderno al tiempo, una gran persona al fin. Buen viaje y que te reciban en el jardín de las huríes y no en el de los filósofos. Muchos besos de tus hermanos y de tus muchos amigos”.

Y vuelve Armando con su Despensa

Ya es oficial. Este lunes abrirá A Depensa do Galo, a partir de las 18 horas, en Paseo de Alfonso XII, 35. Abrir, abren muchos comercios, igual que otros cierran, pero la peculiaridad de este es que lo hace Armando Gómez, que ha dejado en Vigo hostelera huella con O Galo do Vento y mucho antes con el pub Alma de los ochenta, en el que surgieron incontables bandas a partir de las jam sessions. Ahora Armando abre otro espacio pero más tranqui, que ya son unas cuantas las canas. Será una vinoteca y algo de museo, al menos por el cuadro de Jorge Ruiz de Lama que allí cuelga. Para acompañar los vinos, Armando tiene elegidos quesos, jamones y embutidos dándoles un toque personal. Fai ben. Se niega a pasar su jubilación viendo obras o sentado en un banco de la Alameda, y a sus nietos no puede pasearlos porque viven fuera. Te visitaremos, chaval.