Cando hai mais de corenta e moitos anos, sentado nas bancadas da facultade madrileña de Somosaguas, daquela a señora Ayuso non exercía como ama e señora do castelo da capital, nin tan sequera sentara real praza e fortaleza nel, escoitaba, digo, falar da “Robótica” ó mestre Tamames, si, o mesmo do triste esperpento da moción de censura de Vox, ao ínclito Pedro Sánchez, o do “Manual de resistencia”, xa saben que non hai nada novo baixo o sol, tristemente, e o que ía supoñer para a humanidade esta nova realidade mundial, superior incluso o que imaxinara Adolf Huxley nas súas novelas de ciencia ficción e dende logo nada que ver co xenio de Charles Chaplin, que nos fixo reflexionar de súpeto na súa obra de arte; Tempos modernos”, non podía nin por asomo imaxinar que aqueles primeiros cambaléante pasos ían levarnos o que agora asoma polo horizonte.

Os tempos da robótica quedaron moi lonxe, os ordenadores, internet, as redes, as novas tecnoloxías superaron os primeiros pasos daquelas modernas creacións daquel momento. Pero o de agora supera todo o inimaxinable; Intelixencia artificial, mentiras, bulos, fake news e que sei Eu, e todo elas creadas para mover a opinión pública nunha ou outra dirección ideolóxica, ou política. Danse conta no que estamos? Din os que saben moito mais ca min, que a realidade supera sempre a ficción. Neste caso, non teño a mais mínima dubida de que é así, porque xamais ninguén puido imaxinar o que estamos a ver. O Populismo quedou xa moi atrás, e agora camiñamos, como acabamos de comprobar nas pasadas eleccións cara algo descoñecido e novo, onde os trileros, os espertos en demoscópia, os manipuladores e non sei cantos asesores mais, sonche quen de mover o rabaño cara aquí ou cara alá, segundo quen sexa mais sibilino e eficaz nos seus “teje-manejes”. O de menos é a verdade, porque a usan o seu antollo e abusan daquela afirmación de Goebbels; Unha mentira mil veces repetida, remata por se converter nunha media verdade. Subministras a alfalfa dos datos falsos a conciencia, mentir con descaro e impunemente, soltar unha batería de bulos e teorías de conspiracións, crean perfiles e tendencias con esta bomba de reloxería que é a intelixencia artificial e non sei cantas tropelias mais, para inclinar a balanza deste ou daquel outro lado, segundo interesa a determinados poderes fácticos, políticos ou económicos. Pero sen dubida resulta obsceno, indecente e moi perigoso, porque en definitiva previrte a liberdade do home e conduce a lei da selva, na que vale todo para alcanzar os meus fines. Pouco a pouco estamos a conformarnos coa realidade de que a verdade é algo sen importancia, un ideal utópico, liquido, incoloro, inodoro e insípido e o único realmente importante é gañar, chegar a meta en primeiro lugar e obter as mieles do éxito, a calquera prezo, aínda que polo camiño deixemos unha sarta de mentiras, patrañas, inexactitudes, bulos ou o que faga falla inventar en forma de cadáveres andantes, zombies dos que maña ninguén vaise a acordar, porque xa saben que “Pasou o día alá foi a romaría”. Tristuras de tempos modernos, nos que o fin xustifica sempre os medios.