¡Qué bueno Alberto Cunha, que hayas cumplido medio siglo! Te vi nacer como artista y pelearte como un jabato, en esa línea de humildad que te caracteriza, para lograr ese respeto que te mereces. Ahí se vio, en ese local rey de los directos de Churruca en el que tanto hemos gozado, La Fábrica de Chocolate, donde se celebraron tus 50 y se comprobó una vez más tu biodiversidad, tu talante como cantante, showman y locutor, capaz de pasar de Sinatra al poprock en menos que canta un gallo. Fue el 1 de agosto, llenas las afueras de reclamos como las orquestas en Balaídos y otras pendejadas festivas, y sin embargo llenaste con lo tuyo y con los tuyos y lo vemos ahí, en la foto que te hicimos tras apearte de ese escenario al que subieron contigo Sabela Cereijo, Jacobo Jiménez, Chus Dasilva , Alfonso Iglesias, Eladio Santos, Eduardo… y hasta vemos ahí a tu madre, María Teresa. ¡Vale, cincuentón!

El placer de una noche sabatina

Tuve una semana culinaria festiva para el espíritu (tripa vacía, corazón sin alegría), aunque temible para el colesterol y otros malevajes, y la rematé el sábado noche en el Abadía de Playa América con el placer de una buena compañía. Tuvimos allí una mesa bien abastada para restaurar nuestros estómagos, bendecida por buenos vinos y santiguada por el lenguado para unos y las chuletillas de cordero para otros. A mi vera, la luz de Elisabeth Taylor “la nuestra”; a mi frente, las galanas Maribel Collazo, Isabel Álvarez Tejero (para nosotros Escalera) y Marisol López; en los flancos, Nemesio Barxa y Jaime López. No digo que nos dedicáramos saetas amorosas inspiradas en las cortes españolas y francesas de antaño porque no estamos en la edad oportuna para tal menester, pero sí que gozamos del placer de la palabra que huye de toda congoja. Volví a Vigo de madrugada ese sábado noche, presto a la devoción del Cristo de la dominical mañana.

De churros con Pedro Megía

Desayuné con Pedro Megía en Vigo Churos, la cafetería de Rosalía Castro 45 que tutela Claudio y tiene a su hermana mayor en Marqués de Valladares 7. ¡Vivan los churros! ¿No conocéis a Megía? ¡Hombre, por Dios, no me lo creo! No digo ya por su bigote imperial, ese cuyas puntas acaban enroscadas, ni por aquel 600 de colores que publicitaba su tienda o esa moto que tiene ahora también de colores. Ni por ese talante cordial y ceremonial que le distingue. Lo digo porque lo conoció el Vigo más urbano, burgués y de buen gusto por aquella tienda Terborch que abrió en 1972 y que tuvo las mejores marcas en ropa (Fendi, Christian Dior, los zapatos Castellanos...) y decoración, como Gastón y Daniela o Gancedo. A sus 75 años, Pedro sigue en la brecha, vigoroso y motorizado, tiene la tienda Un poco de todo y fue él quien decoró Vigo Churros, igual que dos chalets hace poco en Canido y un piso en Toralla. Sus hijos siguen sus pasos y si Elisa tiene Elisa Megía, de decoración en Compostela, 9, Pedro un taller de tapicería en el edificio de los jesuitas, el 9 de V.. Moreno, 9. Larga vida al bigote y vitalidad de Megía, que inaugura esta semana en Pi y Margall 94 una expo de un poco de todo.

Colas hasta para comer ¡oh Dios!

El turismo es maravilloso siempre que la industria que genera no se desborde y lo convierta en algo insostenible para la supervivencia vecinal. Ganar dinero (algunos) para que el resto vea deteriorada su calidad de vida es una solemne estupidez. Vigo aún está en parámetros no escandalosos pero, igual que se dispara la oferta de pisos vacacionales y precios de hoteles, las colas para comer se multiplican en establecimientos referenciales. Lo vi en el mesón Fidalgo de Nigrán y anteayer en El Capitán de el barrio viejo vigués. Por los pelos conseguimos Sesi Pino y yo una mesa para degustar unas deliciosas cocochas. Loló Domínguez “Lolailo”, recién llegada de Gondomar tras cocinar para un grupo de amigas allí de weekend, nos acompañó con cerveza en la copa de despedida en La Comidilla, al grito de “pónme un culín que me marcho” cada vez que lo acababa. Viva el verano.