En el punto de mira

En pleno agosto, con un Gobierno en funciones y otro de vacaciones, estatal y autonómico respectivamente, un escenario económico de moderado crecimiento e inflación prácticamente controlada, se produce un ataque en toda regla al Puerto de Vigo, que es modelo en eficiencia, y al sector pesquero: pesca ilegal y narcotráfico son las acusaciones nada veladas de una organización que en teoría vela por el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta y de la economía que en él se sustenta. Por un lado, hay que ver jurídicamente si ese ataque es motivo de delito, y por otro, si es una acción aislada o tiene alguna relación con las políticas europeas respecto a la disminución de zonas y caladeros para la pesca de arrastre.

Por parte de la organización sectorial se ha dado cumplida respuesta, pero eso no basta. Son nuestros políticos los que tienen que dar la cara, defender el sector, aunque con eso tampoco llega. Tenemos que estar donde se elaboran las políticas europeas, y por otra parte elaborar si es posible esas políticas, no somos invitados de piedra de la Unión Europea, somos uno de los países de más peso económico y contribuimos claramente a la estabilidad política de la misma, no entendemos por qué el comisario correspondiente no es español, vista la importancia del sector para nuestro país. Ahora bien, la experiencia tampoco ha sido muy positiva: fue Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, el que acabó con el tax lease en nuestro país y sumió al naval gallego en una crisis sin precedentes y totalmente contraria a nuestro saber hacer y nuestra competitividad; años de una crisis tremenda para oficialmente quedar exonerados todos los cargos.

Sabemos y podemos pescar en las condiciones que los criterios que la Unión Europea exige para una pesca sostenible. Es cierto que los procesos de adaptación han sido muy difíciles de aceptar después de estar siglos pescando donde creíamos más conveniente. Primero llegaron las aguas jurisdiccionales, luego los convenios con los distintos países titulares de esos derechos, en muchos casos participación obligada en el capital o incorporación de mano de obra en nuestros barcos, luego la regulación de las aguas internacionales y de los contingentes de pesca en las distintas zonas; el sector se ha adaptado plenamente y contamos con empresas punteras en el mundo.

Cuando la economía entra en un círculo virtuoso –crecimiento e inflación moderada– la gravedad de las interferencias se multiplica. Tenemos una industria pesquera y de derivados de la pesca muy competitiva, la proteína del pescado es imprescindible en una alimentación equilibrada, el mundo requiere alimentos sostenibles, ¿no podría National Geographic preocuparse por la continuidad del carbón como energía fundamental en Alemania o la proliferación de la energía nuclear en Francia? Han producido un documental “de oídas”, la trazabilidad de la pesca en el Puerto de Vigo está garantizada, y deberían preocuparse por dónde se desembarca la droga en Europa, porque en Vigo y la costa gallega han caído todas las redes imaginables por la magnífica actuación policial, que cuenta con una flota de patrulleras totalmente renovada, y la modernización de nuestra sociedad. Nos han puesto en el punto de mira y se han equivocado, ahora hay que reaccionar y le corresponde al poder político.

*Presidente del Círculo de Empresarios de Galicia