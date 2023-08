Llega la tercera

A juzgar por algunos indicios, y sobre todo si se consideran los precedentes, no serán pocos los observadores de la política gallega que consideren próxima la convocatoria de las elecciones autonómicas. Tendría poco sentido que el señor presidente Rueda Valenzuela no advirtiese la estrategia del PSdeG –la del BNG lleva tiempo en marcha, sin disimulos y es diferente; los nacionalistas van a por todas, como el PP, mientras que los socialistas sólo esperarían frenar la caída aprovechando la sorpresa del 23-J–, y, por tanto, apueste por la prudencia. O sea, por mantener lo que hasta ahora ha dicho siempre en público, y es que la situación de Galicia no precisa cambios en la fecha electoral. Y lleva razón: con mayoría absoluta en el Parlamento y resultados satisfactorios en las municipales –recuperan una diputación, mejoran otra y recuperan una ciudad, Ferrol, además de victorias insuficientes, pero victorias, en otras ciudades–, la estabilidad está garantizada y, por tanto, más que en su partido, que también como es lógico, habrá de pensar en el país. Y este no está para tres votaciones en un año y a cara de perro, horizonte indeterminado y nadie que se atreva a atender a las encuestas después de que la demoscopia saliese maltratada de las últimas generales.

(Conste que, al menos desde un punto de vista personal, don Alfonso podría haber meditado en serio un adelanto en función de lo que se preveía una victoria que llevase al señor Feijóo a la Moncloa, aprovechando lo que algunos llamaron la “ola favorable”. Pero eso ya no parece probable, pues las negociaciones de Pedro Sánchez con los mismos cuyo apoyo le permitió mantenerse en el poder la legislatura pasada parecen ir por buen camino para ellos. Otra cosa será para España, que oyendo lo que dicen exigir desde la Generalitat, ERC, Puigdemont, Díaz, Bildu, PNV y compañía, al presidente en funciones le salen las cuentas, y además es poco probable que el antiguo titular de la Xunta logre el milagro de convencer al PSOE de que un acuerdo de Estado con el PP le resulte al país y a los socialistas mejor que la renovación de los acuerdos que le mantuvieron donde está toda la legislatura). Todo ello es constatable si se reflexiona acerca del contenido de las exigencias de sus hasta ahora aliados para apoyar su investidura. Cierto que, como ya se dejó constancia, desde Moncloa se establecieron los límites de aceptación de las condiciones “al marco de la Constitución”, pero la experiencia demuestra que ese marco resulta muy flexible para el equipo de Moncloa y que además cuenta con muchos apoyos, dicen que interpretativos pero en realidad orientados a satisfacer los intereses de don Pedro. Por ello hay que confiar más en Europa que en Conde Pumpido. Cuanto queda dicho refuerza, con pocas dudas, que la “ola” ha cambiado, el viento también y que un adelanto electoral significaría un riesgo de perjuicio para el país, en términos de estabilidad política, y que la ciencia y la conciencia aconsejarán, o deberían hacerlo, prudencia al jefe del Ejecutivo gallego. Que, siempre desde la opinión personal, debería tener en cuenta como argumento útil, a quién conviene más anticipar los comicios. De momento, el PSdeG intenta “enredar” con el asunto de las tasas del agua, ignorando cínicamente que los concellos, que ahora aseguran estar con el agua al cuello, han incrementado sustancialmente sus ingresos por la vía fiscal y, a pesar de ello, siguen aumentando sus deudas, señal de poca eficiencia administradora. Y, por supuesto, motivo para que sus vecinos denuncien que los están ahogando con tanta carga. Seguramente, a fin de mes, o antes, reactivarán las protestas sanitarias, el tópico de la privatización y demás instrumentos de un escaso arsenal electoral, pero es como el fuego de San Telmo, que brilla, pero no quema. Lo que sí teme el PSdeG es que el auténtico pulso, cuando sea, lo protagonicen el PP y el BNG. Ese es el quid de la cuestión: la supervivencia en primera línea.