Cuatro Cosas

El que avisa no es traidor, conste, y el que se calla lo que sabe cuando perjudica a los teóricamente “suyos”, sí que lo es. O al menos eso dice avecilla, al que le llega un soplo muy concreto, una vez constatada su veracidad, y descartado que sea el típico rumor tóxico previo a una campaña electoral, en cuya pre ya está Galicia, por más que ahora, en agosto, no haya más que inicios, entre otras razones porque no hay fecha. Por ahora, O Noso Presidente se la reserva. ¿Eh?

Pero eso no impide ni mucho menos que se produzcan conversaciones a bordo de algún que otro barco, lejos del mundanal ruido y, sobre todo, de las escuchas ytalytal. De todo que, yendo al grano, el pájaro da cuenta de que, por lo que le transmiten, hay una notable indignación dentro del PPdeG por la decisión de designar al expresidente de la Diputación de Ourense como senador en representación de la autonomía. O sea, de Galicia. Cabreo, por ahora limitado. Uyuyuy... Ahora aumentó cuando se supo que la corporación provincial tendrá que pagar el triple –dinero público, por supuesto– de multa por los ya famosos 215 kilómetros por hora a los que circulaba un coche oficial. La diputación no quiso identificar al conductor, que manda caralho, cuando toda España lo sabía. Por eso, la fuente de avecilla le comentó que “si esa es la manera de representar a Galicia, estamos hodidos”. No parece que sea exagerado que se hable de enfado. ¿No? Otro aviso, este de Anacleto. Dice que estéis muy atentos a la segunda mitad de este mes. En cuanto se conforme el Congreso de los diputados, se iniciarán las conversaciones. Petrus ya ha prohibido cualquier tipo de pactos con el PP –incluido el de Ceuta: ojo con la ciudad, Marruecos y Moncloa: son como el triángulo de las Bermudas, lleno de misterios– y esta vez cuenta con aliados/as que no se pararán hasta lograr sus objetivos. Hay ya quien en Ferraz aconseja prudencia y vigilancia, mucha vigilancia. A los aliados. ¿Capisci?