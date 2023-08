Hacen bien, al menos desde el punto de vista de quien lo expone, la Xunta y su presidente al reflexionar sobre la posibilidad de llevar al Gobierno central a los tribunales en el caso de que se acepten las exigencias de la Generalitat catalana y, a cambio de apoyar la investidura del señor Sánchez, se condone en todo o en parte, la deuda acumulada por esa comunidad. Es cierto que la demanda semeja complicada y que con el actual “reparto” en el Tribunal Constitucional no cabe la ilusión de una salida favorable a los intereses de esta tierra, pero es un gesto. Un gesto que se reclamaba no hace demasiado y que, ya sólo por el mero hecho de reflexionar sobre él, tiene sentido. Y eso no es poco en política.

En este punto conviene recordar el viejo refrán según el cual quien avisa no es traidor, para añadirle un elemento: tampoco es desleal advertir que Galicia tiene el deber de recurrir a todos los medios legales para defender, no sólo sus intereses, sino también y sobre todo, su derechos. Especialmente cuando, como ahora, se premia a quienes no sólo incumplen las normas establecidas para todos –en este caso, límites de déficit y deuda–, sino que además exigen aparte de la condonación, una negociación “a dos” que más parece un desprecio hacia los demás que –también– y, de nuevo, en funciones. Que, por cierto, no podría adquirir compromisos ni tomar decisiones concretas más que para asuntos rutinarios. Pero eso parece sólo literatura.

Es posible que en este punto procedan algunas observaciones. Una de ellas, que la insistencia en reclamar para Galicia el lugar que le corresponde a nivel de Estado –una nacionalidad histórica– no responde a manías personales y mucho menos ideológicas, sino sencillamente a tratar de ayudar a que esta tierra no olvide ni rebaje el hecho de que a día de hoy está en desventaja –no merecida– con otras comunidades cuyo mérito, además, no reside, aunque podría en algún caso, a la buena gestión, sino simplemente a que sus dirigentes han encontrado en la “explotación” de Moncloa un modo más fructífero que ningún otro. Y eso no pueden tolerarlo los gallegos, ni tampoco los demás afectados.

La segunda reflexión ha de hacer referencia a la cuestión de la Lei do Litoral. Ayer mismo FARO publicaba una entrevista con el exdirector de Costas de Galicia, que en resumen afirmaba que el litoral de este Antiguo Reino ha de ser responsabilidad de Galicia y los gallegos. Ese parecía el espíritu de la Lei, que de nuevo el Gobierno central rechazó –por cierto, con unas declaraciones impropias del cargo– por medio de su actual delegado aquí, que calificó de “chapuza” el texto de la Xunta. No debía ser así puesto que en el Parlamento ni siquiera sus correligionarios votaron en contra: junto al BNG se abstuvieron a pesar de que el PSdeG había anunciado su apoyo.

Como otras veces se ha escrito, la observación no es una epístola moral o algo que se le parezca. Ni una crítica al sistema, pero sí a ese hábito que deteriora su imagen y, lo que es peor, engaña a la gente, aunque es cierto que cada vez menos. Por eso hay que defenderlo a pesar de sus defectos: el corto período en que España dejó atrás su cainismo histórico ha sido sin duda un ejemplo democrático para muchos otros. Hasta que una parte del país olvidó la historia, pero no porque estuviese falseada, como lo fue durante siglos, sino porque les conviene. Por eso es tan importante recordarla y sobre todo fortalecer la libertad, que es un conjunto de derechos y obligaciones que se fortalece con el ejercicio. Y de ahí la importancia de que la Xunta defienda la igualdad y la solidaridad constitucionales frente a quienes pretendan desatender esos principios. Eso es lo que cuenta aunque, a veces, resulta difícil reconocerlo y aún más aceptarlo. Cierto que se pudo, en el caso de la Lei do Litoral, haber resuelto la cuestión con una reforma del Estatuto a la que se opuso el PP, pero esa es otra historia.