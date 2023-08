Combatente en Teis

Finou Urbano Medraño Fernández aos 76 anos, e un vento súpeto, feito de ira xusta e memoria fundadora, enfriou Teis polo Toural, Caños e Calzada, Espiñeiro en especial. Moi unido aos seus irmáns e irmás civís e de sangue, un deles Xosé Lodeiro, Urbano pertencía a unha familia das que contribúen á aceleración da Historia. Cando, o 10 de marzo de 1972, a policía franquista asasinou Amador Rey e Daniel Niebla en Ferrol, un arreguizo estremeceu Galicia.

A resposta do Vigo obreiro non se fixo agardar e, dunha maré noutra, o movemento foi enchendo máis e máis até acadar un punto crítico. O que nos sitúa en Setembro e na cidade e bisbarra de Vigo. Urbano Medraño, xove carpinteiro de Factorías Vulcano, estivo alí en calidade de militante das Xuventudes Comunistas cando se revelaba unha nova dimensión da loita de masas. Chegou a tocar tal grao de intensidade, o movemento obreiro do 72 en Vigo, que o goberno de Franco sentiu temor a un estoupido de maiores dimensións, polo que destacou na cidade un comisario especial (ou “home bo”) coa fin de amolecer a construción masiva de causas, apacigüar os ánimos operarios e tranquilizar unha burguesía afectada.

“Urbano Medraño ten un oco entre os presos antifeixistas que sufriron castigo na cárcere de Vigo”

Pero a tal “benevolencia” non modificou a sorte de Urbano nin a doutros militantes implicados. El viuse obrigado a pagar con dous anos de cadea polo “delito” de propaganda ilegal e asociación ilícita que lle atribuíu aquela BPS que dirixía en Vigo Waldo López Mazaira. O noso amigo foi dos vigueses represaliados que coñeceron por dentro o frío e a humidade que podían atinxir os osos na cadea de Príncipe. Lembrando a Urbano, recobramos o 72 todo, incluído o debate proposto por Organización Obreira e a discusión política que forzou, no fragor da loita, os lindeiros da análise nacional galega de clase. Acórdanme os presos do 72 e tamén aquelas asembleas de monte e fábrica coa riqueza, realmente soviética, das discusións estratéxico-políticas.

Non esquezo a brutalidade das forzas represivas que se fixo evidente. O pasamento de Urbano, quen tiña raíces en Teis fai renacer a sombra de Garrote, mariñeiro que fora alma do triunfo do Frente Popular de 1936 en Vigo. Cando o edificio do cárcere antigo de Príncipe (MARCO, hoxe) se enriqueza cun mural que leve os nomes dos presos e presas antifeixistas que alí sufriron castigo, o de Urbano Medraño Fernández ocupará o lugar que lle corresponde por xustiza.

Séxalle a terra leve ao nobre combatente.