“Junto a Ti al caer de la tarde…”, como reza la canción. Así vamos a estar esta tarde los fans y seguidores –es decir, los cristianos– acompañando al Cristo de Vigo, nuestro Cristo de la Victoria. Y vamos a estar mezclados codo con codo cristianos de todas las intensidades, colores, tendencias, estilos y modos: los más conscientes y comprometidos de lo que el nombre de cristiano significa y los menos comprometidos o nada enterados de lo que conlleva el bautismo, que nos hizo suyos. Cristianos piadosos empanados con otros irreverentes de tan escasa fe como abundante ignorancia. Allí detrás, delante o al paso del Cristo –e incluso con los “nicodemos” que a escondidas irán a alumbrarle la noche anterior o en la mañana–, estaremos a la par los que imitando al hijo pródigo tantas veces se han ido, o aún no han vuelto a casa, con los que, como el hermano obediente y sensato de la parábola, jamás abandonaremos la casa paterna, aunque sí nos sigamos quejando de la paternal injusticia divina de amar a esos hijos menores díscolos como ellos necesitan ser queridos en su circunstancia y situación.

Sí, iremos arracimados los que en teoría y en la praxis no tienen ni idea de los valores cristianos con aquellos que no solo se saben el credo y viven los preceptos morales que debe cumplir el verdadero discípulo de Cristo e hijo fiel de su Iglesia, pues no cabe el jeroglífico y narcótico mental de “Cristo sí pero Iglesia no”, ya que ambos vienen de serie y metidos en el mismo pack. Y caminarán los que por la mañana han ido a la misa dominical y a comulgar, pidiendo al Cristo que los haga mejores –que la comunión no es un premio para los buenos cristianos, sino una vitamina para los que intentamos serlo–, junto con los que, ufanos y perezosos, siguen argumentándose a sí mismos que “no está mal ir a la procesión del Cristo, pero sin caer en el fanatismo de ir a misa todos los domingos”. ¡Pobres ignorantes! Y habrá entre la multitud numerosos creyentes que, gracias al Cristo, han dado un giro en su vida y ahora están allí, gozosos pero compungidos, y arrepentidos de cuanto por ignorancia les arrastró a sus miserias y debilidades pasadas; y estarán al lado de otros que desconocen en absoluto –porque lo están llevando a cabo y quizá hasta defendiendo acaloradamente– que sus comportamientos no son nada acordes con la correcta visión cristiana en la defensa de la vida en todos sus estadios, o que confunden lo que siendo legal resulta inmoral; o asienten a campañas de irracional y desbocada sexualidad; al desprestigio y burla de la fidelidad matrimonial; a la claudicación absentista de los padres respecto a la educación de sus hijos; a la ceguera social respecto a la honestidad profesional; y por no seguir, a la injusticia política y social. ¡Qué pena que a tantos seguidores del Cristo, cristianos de a pie, les haya asfixiado y pringado la marea negra que les lleva a confundirse –por simple manipulación política e ideológica–, al oír que a un cristiano sencillo, bueno y normal se le califica peyorativamente de “ultracatólico” ¿Hay que llamarle a un buen hijo obediente o a un celtista de corazón ultrahijo o ultraceltista, simplemente por ser lo que tiene que ser?

Sí, lo reitero, caminaremos mezclados cristianos de todas las intensidades, colores, tonalidades, estilos y modos: los muy conscientes y comprometidos hermanados –¡y nunca mejor dicho!–, con los menos enterados de lo que conlleva nuestro bautismo. Pero así caminaremos “alumbrando al Cristo” –como se dice en Vigo para referirse a la participación en su procesión–, pidiéndole, y yo así voy a hacerlo: que sea Él quien nos ilumine y ponga luz en las pobres vidas de cuantos queremos seguirle de cerca cada día y en las de los incontables de nuestros acompañantes, en tantos casos desorientados acerca del verdadero estilo cristiano de vivir y de hacer las cosas como Dios manda.

Efectivamente, igual que en los frescos postres de frutas: hoy nos toca macedonia de cristianos junto al Cristo de Vigo. ¡Que nos siente bien a todos estar tan cercanos y tan mezclados!

*Sacerdote y periodista