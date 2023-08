A ver: sin ánimo alguno de incordiar, Anacleto insiste en que deberíais fijaros más en Pontevedra city. Parece que el cabeza de lista del PSdeG, Iván Puentes, firmó pactos, y no una rendición sin condiciones ante el emperador del Lérez, que lleva ya un cuarto de siglo como alcalde. De momento, una de las ocurrencias del corregidor Lores es colocar “lombos” en los accesos al CHOP, un auténtico problema para las ambulancias. Pues anulado por un acuerdo entre PSdeG. y PP. Olé...

(La cosa mandaba caralho, conste. El agente secreto ratifica su experiencia personal y afirma que si no hubo –aún– graves daños personales de enfermos, heridos, etcétera, fue gracias a los chóferes de las ambulancias, que frenaban para evitar los lombos, perdiendo un tiempo precioso para casos de urgencia. El disparate se corrigió,. y ha sido un primer aviso para la Alcaldía, que empieza a sentir en el pescuezo una “pinza”, de momento improvisada. Ojito...)

Puede haber más. Puentes, que es ya una alternativa seria para el futuro, aunque quede lejos, le tocó la moral al BNG promoviendo la reapertura de un paseo en el centro de la ciudad, clave para no hacer considerables rodeos y kilómetros de más a taxistas y automovilistas, además de a los comerciantes, sólo por un capricho personal de los poncios benegás. Que habrán de reabrir al tráfico, aún parcial, una vía que no evita problemas: los aumenta. Y ahí está Iván. ¿Eh?

El asunto se resolverá, pero también se repetirá. El líder psoeciata local no es hombre que se arrugue –cuando fue alcalde de Fene se las tuvo con el Bloque a cara de perro– y está dispuesto, dice avecilla, a cumplir el acuerdo de gobierno, pero no a admitir trucos. ¡Ah...! Y además dicen que está convencido de que 24 años, más cuatro a cumplir, como alcalde es una pasada. Y que de ese modo, más que gestor de la ciudad acaba creyéndose el dueño,. Y pasa porque la oposición está out. ¿Capisci?