Resultaría un grave error ignorar, y mayor todavía negar su fundamento, la queja –no se puede calificar todavía de denuncia porque aún no es un hecho– de la Xunta ante la posibilidad de que se llegue a lo que su responsable de Facenda ha llamado “la condonación de al menos una parte de la deuda de comunidades incumplidoras”. Tal y como publicó FARO DE VIGO, la protesta gallega se fundamenta en la pretensión del presidente de la Generalitat de Cataluña de condicionar el voto en favor de la probable investidura de Pedro Sánchez, un voto necesario para obtener la mayoría que el actual presidente precisaría. Y que ya recibió en la legislatura anterior.

Sería legítimo, y también lógico, que alguien pudiera alegar que la intención del Ejecutivo autonómico al criticar la posibilidad como un intento de favorecer las opciones del señor Feijóo, pero es improbable. Primero, porque los precedentes señalan que la coalición entre PSOE y Podemos ya intervino para paliar parte de la deuda a corto plazo con una muy importante inyección monetaria. Segundo, porque ahora se trataría de la deuda a largo plazo acompañada de un concierto económico –parecido al vasco– ya reclamado antes por el Gobierno catalán a Mariano Rajoy, sin éxito, lo que algunos observadores creen que provocó el estallido independentista que desembocó en el llamado “procés“.

Pero hay, sobre todo si se tienen en cuenta los precedentes acerca de la falta de credibilidad de algunos ministros, o del Gobierno entero, un elemento, bien que interpretable, que sustenta el argumento de Facenda: la ministra Montero afirmó, sin desmentirlo, que la petición de la Generalitat “no estaba sobre la mesa todavía“. Una matización significativa, sobre todo teniendo en cuenta que ella misma es la que no hace demasiado tiempo desmintió, aparentemente indignada, que la UE tuviese previsto el peaje en las autovías españolas, cuando ya estaba firmado un pacto para establecerlos, que ahora podría renegociarse, aunque sin garantías europeas de modificación.

Todo ello, siempre desde una opinión personal, justifica la desconfianza de Gobierno gallego, una desconfianza que, de confirmarse –y parece que se hará, aunque quizás con algún maquillaje– perjudicará a Galicia de una forma directa. Aunque sólo fuese por la evidencia de que el reparto en el modelo de financiación estaría ya poco menos que decidido, y eso sería muy perjudicial para quienes no estén con Sánchez. Pero hay un dato pintoresco que añadir: cuando la ministra Montero afirma que el asunto no está “todavía” sobre la mesa se puede interpretar que lo estará si es preciso y, por tanto, que el PSOE está dispuesto a pagar por los votos que necesita. Y mucho.

Un matiz, para evitar malos entendidos. No se trata de poner en cuestión el hecho de que en política todo es negociable, pero es obligado añadir que siempre que no se hagan acuerdos entre partes que perjudiquen a terceros, y menos aún si los perjudicados son de la misma nacionalidad que los beneficiados. Eso debería impulsar a todas las fuerzas políticas gallegas a reflexionar sobre las consecuencias. Excepto, por supuesto, el PSdeG cuyos diputados obedecen órdenes de fuera. Un hecho que no sólo se da en ese partido, pero ahora se trata de defender la igualdad o la justicia, entre las comunidades, y eso significa que nadie debiera negarse.