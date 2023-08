Lo dicho: que la investidura de Sánchez, a este paso, se va a convertir en algo parecido a aquella “tómbola del cubo”, que no faltaba en ninguna feria gallega. En ella había colgado un recipiente en el que iban agregando ofertas que cada vez hacían más atractivo el premio. El asunto funcionó hasta que el personal se dio cuenta de que eran baratijas cuyo valor no llegaba al coste de las rifas que había que comprar para intentar llevarse el “premio”. E acabouse. Jo...

En esas está ahora la hueste de lady Ana, escarmentada por el semifallo de lo de la AP-9, el peaje y sus rebajas ytalytal, que a la hora de la verdad sólo eran fuegos de artificio. Ahora, ya lo sabéis, el BNG “advierte” a los petrusianos de que su apoyo en la investidura no será gratis, lo que ha hecho temblar a Moncloa ahora que está negociando con catalanes y vascos que, como son más, piden mucho más. Lo que lleva al Bloque a aceptar lo que quede. ¿O qué?

Y es que el rollo ese de la ideología, el progresismo, el liberalismo y lo demás, a veces da disgustos. Por ejemplo, en este caso concreto: los nacionatas de aquí saben que, en el fondo, son los parientes pobres en la pitanza, pero necesitan algo que llevar como bandera de enganche electoral en los próximos comicios. Que son los “suyos”, en teoría. Y eso hará que, aunque a duras penas, se conformen con el viejo dicho según el cual “más vale poco que nada”. Eso sí: maquillado. Uf.

Avecilla, que no nació ayer, sabe que, a pesar de que están en la cola de la negociación, hubo contactos mutuos y en Moncloa conocen las pretensiones del Bloque. Ahora, el proceso será preguntarle al PSdeG qué opina sobre la respuesta, y después ya se verá si hacen falta o no. Lo malo es que ni en Ferraz saben a quién preguntar: don Valentín parece dedicado a la gestión y Besteiro, ocupado en la meditación de si sí o si no. Y en la memoria de las bases no está. ¿Capisci?