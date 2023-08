A la vista de los datos que viene publicando FARO DE VIGO sobre la situación real de las mujeres trabajadoras, hay motivos para afirmar como un hecho lo que hasta ahora sólo era una sospecha: que la igualdad real –la jurídica está garantizada desde que se aprobó la Constitución– no se logra creando Ministerios. Y menos si se ponen en las manos de personas cuyo papel consiste en fomentar una especie de batalla permanente entre ambos sexos, femenino y masculino, además de crear gramática y demagogia para un tercero que no existe como tal para utilizarlo en provecho político sin respetar, de verdad, a las minorías.

Lo expuesto, que es opinión personal, se argumenta en un mero repaso de discursos y disposiciones, en los que se tienen tanto en cuenta, igualando e incluso dando prioridad a los meros caprichos sobre los auténticos motivos personales de quienes quieren ejercer el cambio de varón a mujer o viceversa. Y es que estos Reinos tienen que entender, y practicar, que la igualdad real llega a través de iniciarla en las familias, enseñarla y aprenderla en las escuelas y practicarla en todos los ámbitos de la vida social. Y la Política, con mayúsculas, tiene que apoyar e incentivar su desarrollo, no convertirse –ya con minúscula– en otro instrumento de división.

En todo caso, hay hechos evidentes que confirman las denuncias que con frecuencia proceden del mundo laboral. Un mundo en el que no sólo se desatiende el proverbio de “a igual trabajo, igual salario” –casi siempre en detrimento de las mujeres–, sino que se reservan determinadas tareas para los empleados femeninos. Y todo ello relacionado con el escaso éxito global de las campañas en pro de la conciliación laboral, tras las cuales muchos hombres hablan de “ayuda” en vez de “conciliar” o “participar por igual”. Algo que resta las posibilidades de las mujeres que, todavía en gran número, quieren ascender o, siguiendo con los ejemplos, prepararse para unas oposiciones o buscar un trabajo mejor al emplear tiempo en tareas domésticas.

Todo ello permite deducir, con fundamento, no sólo que la igualdad real, a pesar de la Constitución y del Ministerio, está todavía lejos de existir. Pero eso no es el resultado de un ejército de hombres malvados, como antes la marginación de la mujer no era a causa de su debilidad, sino de una civilización y de una época que termina nada más y nada menos que tras el fin de la I Guerra Mundial. Ocurre que ahora ha cambiado la época y los errores en los planteamientos para conseguir su aplicación real. Por eso se ha convertido en un problema político, pero no imputable sólo a los gobiernos que lo intentaron, sino a una sociedad que tarda demasiado en aceptar que los tiempos han cambiado y que cuenta con el apoyo, quizá involuntario, que degradan a la condición femenina.

Citando de nuevo a FARO, se argumenta aún más la opinión de que ahora mismo lo de la igualdad es casi un mito. Como la desigualdad sigue siendo un problema que, por más que se haya combatido, y se ha hecho, no ha desaparecido en este país. Y lo que es peor, cada vez afecta más a sectores que parecían “vacunados”, como el juvenil, y ya no sólo afecta, en lo laboral, al sector privado: según ha informado este periódico, en la Administración autonómica gallega trabajan ya más mujeres que hombres. aunque tampoco en ella se aplica del todo lo de las tareas y los salarios.Y no parece que los responsables, a pesar de las prédicas, pongan especial interés, del mismo modo que los sindicatos, si bien unos más que otros, colocan en la lista de reclamaciones a las patronales, siempre en primer lugar el asunto de los salarios, pero no de la igualdad según tarea, que con suerte va después. Así que algo falla en los tres sistemas –social, laboral y político– para que la brecha, en lugar de reducirse, se agranda. Y lo raro es que de eso apenas se habla. Ya ni siquiera cuando llegan las elecciones. Curioso.