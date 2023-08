Falamos do libro que Tuco Cerviño titulou Un taxi verde e un concerto (Galaxia, Vigo,2023). O autor, nado en 1945, introdúcenos de capitón na Pontevedra da súa nenez e na Galicia na que medrou e madureceu activamente. Sempre dentro dunha cultura arraizada na vila natal e en Galicia concibida como marco necesario, o autor vai debullando para nós a mazaroca da súa experiencia e a complexidade dos acontecementos históricos vividos. Pontevedra, nos días infantís de Tuco, era unha cidade que non quería esquecer que García Filgueira, alcalde comunista do Frente Popular, vivía agochado nun buraco da parroquia natal de Mourente; que o paseador calvosotelista Víctor Lis escribía opúsculos etnográficos que, coma os de François Duvalier, pretendían parecer neutrais; e que o corpo de Alexandre Bóveda xacía no cemiterio municipal de San Amaro.

Pontevedra, daquela, ouvía polas radios estranxeiras, por exemplo, que a BPS de Óscar Montero detiña e maltrataba xentes da familia de Arturo Rey que resistían nas células insumisas. A presenza ética e indomábel de relevantes profesionais e persoas traballadoras, republicanas e galeguistas, mantiña o decoro na cidade burocrática e nos bairros populares. O cal nos leva ao núcleo familiar no que veu ao mundo Tuco Cerviño: de burguesía togada que confesaba o ideal republicano en contumacia de aceiro.

A nai de Tuco, Daría González, fora militante do Partido Galeguista e, persistindo na convicción, exerceu como profesora de ensino medio. O pai do memorialista, Francisco Cerviño, avogado e profesor tamén, procedía do vello tronco dos arghinas, ou pedreiros que, desde o P. Sarmiento, vivifican a sociedade cultural pontevedresa procedentes da contigua Terra de Montes. Represaliados ambos proxenitores, influíron fundamente no autor desta columna cando tivo o privilexio de ser alumno deles.

O que agora comentamos, é un libro de memorias que nos doa o tesouro de acontecementos vividos por Tuco Cerviño en anos de formación e máis de plenitude. Materia remexida, toda ela, na papa nutricia do galeguismo de esquerda de modo que o lector revive grandes acontecementos coma o levantamento estudantil do 68. Libro de memorias e individual, por tanto, que proxecta luz no lector e o axuda na análise dos feitos do pasado e no mellor coñecemento das persoas que foron protagonistas e que agora figuran nun tapiz dotado de animación e de detalle.