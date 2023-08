Abuso de eufemismos e neologismos desnecessários

Existem muitas modalidades de manipular, destruir ou nom facilitar informaçom real, clara, concisa e precisa para que os cidadaos conheçam com veracidade temas do seu interesse. Possivelmente um dos males mais evidentes da sociedade em geral e dos poderes em particular é o abuso dos eufemismos e neologismos sem fundamento lexicológico ou lexicográfico.

O abuso é o uso excessivo ou imoderado dos poderes, nomeadamente aquilo que se opom aos bons usos e costumes. Este termo tem relevância no Direito em exemplos como ‘abuso de autoridade’, ‘abuso de direito’ (juízes e magistrados devem rejeitar acordos, petiçons ou incidentes formulados com manifesto abuso de direito), ‘abuso no exercício do cargo, etc. mesmo pode ver-se na máxima jurídica “abusus non est usus sed corruptela”, ‘o abuso nom é uso mas corruptela’. O abuso significa opor-se ao uso, quer dizer, à execuçom, à prática dos fundamentos de umha teoria, procedimento, técnica, regulamento, normas. Um eufemismo é umha palavra ou locuçom mais agradável, usada para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra, ou locuçom. O neologismo implica criar umha palavra ou aceçom novas ou atribuir novos sentidos às já existentes.

A priori estes processos som habituais e necessários nas línguas porque as ciências e a sociedade estám em constante movimento e é urgente denominar essas novas realidades ou “cousas”. A importância do “nomen iuris” é indiscutível no Direito, este aforismo condensa um princípio jurídico essencial; na extensa bibliografia achamos diversas traduçons ou equivalências, assim: nome da categoria jurídica, ou também o princípo jurídico conhecido como ‘primacia da realidade’, tema fundamental porque os operadores jurídicos podem encontrar-se com que os factos ou açons mostrem denominaçons ou contidos jurídicos diferentes, e som casos nos quais há que qualificar, isto é, “pôr nome” (e contido jurídico) a umha determinada situaçom ou condiçom.

Cada pessoa pode falar como o desejar, mas quando estamos perante textos administrativos, legislativos ou jurisprudenciais, é condiçom indispensável fazer “um bom uso”, a variante mais prestigiada de umha língua, definida a partir da autoridade de certas pessoas ou de modelos com “auctoritas”. Na França tivérom claro desde os séculos XVII e XVIII defender o “bon usage”, o contrário ao medíocre ou vulgar, quer dizer utilizar a língua da maneira mais correta em todas as esferas académicas, científicas ou sociais.

Das três nacionalidades históricas, Galiza é a única onde nom se promove o uso correto da língua. O Decreto 173/1982 lesiona direitos dos cidadaos, impossibilita este ideal de falar e escrever como os melhores. Ideal obrigatório na linguagem jurídica, que deve estar presidida pola clareza, a coerência, a propriedade, a economia... Os legisladores devem evitar eufemismos e neologismos desnecessários por ser contrários à segurança jurídica.

*Professora catedrática de universidade