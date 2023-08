Aquí tenéis a la vieja guardia de Chapela, la vieille garde de esta “capital” que cae sobre el mar, la old guard de este enjambre habitacional marinado. Estos que veis en foto de Ricardo Grobas son, por su experiencia, los sabios de la tribu, no digo los más guapos, y de niños coincidían correteando por una Chapela idílica llena de campos más que de viviendas. Están unidos por la memoria de la infancia y, si cada año se reúnen para festejarlo aprovechando su Día do Carme, el pasado lunes lo hicieron unos 70 en el antiguo baile del lugar. Sí, sí, donde se enamoraron muchos de sus padres y ensayaban grupos como Froles Mareliñas, junto al antiguo Canario, con músicos como el histórico Pepe Chiné y los jóvenes Rocío Bullo al saxo y Saúl Melón al clarinete, e invitados como los exporteros Amador (Real Madrid) y Pereira (Valencia, Atlético…) y el que fue entrenador del Celta Moncho Carnero. Comida cocinada por Nuria Abal, servida magistralmente por el dúo Terranai, las bellas zagalas Anabea Rodríguez y Nuria Bullo, alentada por vinos diversos que nos permitieron cabalgar sobre entrantes varios de chacinería, seguidos de camarones, cigalas, almejas y navajas, carrilleras al vino y jamón asado después y todo rematado por tarta de Santiago (¡Manuel Agulla, director del yoga Sananda y patriótico chapelense, solo comió vegetales ante la estupefacción general!). Se le entregó figura de Sargadelos a la familia de Antón Cabaleiro, precursor del folclore gallego. ¡Vaya fiesta emocional con la patria de la infancia como nexo común! ¡Muy bien Gaspar Villar! ¡Viva Chapela libre!

En el Richote con Míllara, hablando de la intrahistoria del periódico Anteayer tuve una paparota con los seniors de Chapela que veis en la foto y ayer me fui con Manolo Míllara al Richote, subiendo A Guía y santiguándose al pasar el Obispado. Singular este restaurante por su terraza que mira al mar, del que no sé cuántos años tiene pero juraría que estuve yo allí con una novia antes de que empezara a practicar el arte del matrimonio. Los del Richote respetan mucho la tradición, saben guisar o freír bien y tienen una carta variada de sabor nacionalpopular que gustaría hasta a nuestras abuelas, con protagonismo del pescado. Nosotros arreglamos con un pulpo y una mixtura de pescaditos, xoubas y chinchos. Con Míllara, que tiene una gran memoria, hablamos de los personajes peculiares que han ido poblando nuestro periódico tanto en talleres como en Redacción, en tiempos pasados en que se trabajaba con plomo, en que por las noches aquellas huestes se lanzaban a vivirlas, y las redacciones no eran silenciosas y desinfectadas como ahora sino llenas de ruido, humo y copas en las mesas. Me propuse escribir algo sobre esa rica intrahistoria de FARO, aunque muchas de las cosas no podría contarlas por sus deudos. ¡Ay, Carlitos Rúa, Lamas, Luisito “de montaje”, Emilio “gaiteiro”, Manolo Delafú, Grondona, Míllara “Rulo”, Rial “Cantarino”... cuántas historias para ser contadas! ¡Anda, los papeles del joven Laxeiro! Os advierto que hoy , 3 de agosto, Javier Pérez Buján, (director artístico Fundación Laxeiro), con la presencia del alcalde Caballero y director general de la Fundación Laxeiro, Carlos García-Suárez, inaugura la exposición titulada Laxeiro, paisaxes de adolescencia, una exquisitez en la que se mostrará por primera vez al público siete papeles procedentes de colecciones particulares, datados entre 1926 y 1930, cuando Laxeiro era todavía un aprendiz de artista. Una de las peculiaridades de la exposición es que el tema de las obras sea el paisaje y que ilustra ese momento en el que el joven Laxeiro todavía estaba buscando una mirada propia que, con los años, se concretó en una obra llena de personajes y con muy pocas referencias al tema paisajístico, debido a que nuestro artista se convirtió en un pintor de la peripecia humana, en un pintor de personajes con los que nos ofrecía esas escenas entre lo mágico y lo esperpéntico que caracterizó toda su narrativa posterior.