Un año más y van diez, desde que la mayoría de los graduados de la Promoción Senior 2012-2015 de la Universidad de Vigo se reúnen para preparar el viaje anual, y de nuevo la comunidad andaluza resultó el destino preferido en 2023. El binomio cultural-gastronómico de la Costa del Sol fue determinante en la elección. Los museos: Picasso, Pompidou, Thyssen y Ruso. La casa natal de María Zambrano en Vélez, la Cueva y el Balcón de Europa en Nerja y el pueblo blanco de Frigiliana, así como los espetos de sardinas, chanquetes, pescaítos y coquinas en los chiringuitos de la playa de Torremolinos y la Carihuela colmaron sus expectativas. Ahí les veis, satisfechos del recorrido.

El gran moañés Pepe Chiné, ayer entre la vieja guardia de Chapela

¡Pepe Chiné! Ayer le reencontré cantando, tocando los teclados y, sobre todo, su trompeta, esa trompeta que tantos kilómetros recorrió con él por el mundo. Estábamos en el encuentro anual de la vieja guardia de Chapela (¡bien por Soliño!) de la que os hablaré y daré foto el jueves, y la gran comilona que tuvimos en el antiguo baile fue ambientada por este músico del que casi nadie de los presentes sabía lo que se escondía bajo ese cuerpo de 79 años y melena. Un tipo que nace en una aldea de Moaña y que años más tarde comparte una pensión con los Beatles en Amsterdam cuando no los conocía ni Dios pero ya apuntaban, o que canta en Copenhague “Caminito” a petición del rey Federico de Dinamarca.

El Ámsterdam de Duke Ellington

Le conté a Manuel Agulla Madhana, dire del centro de yoga Sananda, que tenía a mi lado comiendo vegetales mientras los demás nos atiborrábamos de mariscos y carnes, y a los que tenía enfrente, los ex porteros Amador (R. Madrid) y Pereira (Valencia, Atllético...) , a Moncho Carnero (ex entrenador del Celta), a José Agulla, al abogado Jorge Vidal... la historia de este Chiné que ambientaba el encuentro chapelense, su infancia de feliz recuerdo familiar pero en la que no tiene tiempo ni para jugar al trompo entre el trabajo de reparto con un caballo, el colegio y los estudios de música; el solfeo en el Conservatorio Elemental de Vigo cruzando la ría día si día no, su comienzo con el violín aunque al poco despunta con sus habilidades como trompetista; su adolescencia en la que ya toca en la entonces conocida Orquesta Radio de Vigo y en la que, aún no cumplida la mayoría de edad legal, manipula su pasaporte para salir del país con Los Magos de España. Su estancia en Hamburgo cuando actuaban allí orquestas de Duke Ellington, Glenn Miller, Ernesto Lecuona, Herbie Hancock... ¡Buf!

Javier García, un gran periodista vigués con un gran libro sobre China

Tengo que contar la presentación del libro de Javier García Fernández, de la que me da cuenta Javier Álvarez Blázquez porque tuvo escasísima repercusión en los medios a pesar de su interés, que refleja una visión de la China actual vista por un periodista que lleva tiempo viviendo en ese país en el que también pasó la pandemia. Javier es un vigués con una trayectoria brillante muy poco conocida en nuestra ciudad. Su libro, CHINA. Amenaza o Esperanza. La realidad de una revolución pragmática. Nació en Vigo en 1965, es un periodista de larga trayectoria en el ámbito de la información internacional. Ha sido jefe de las oficinas de la Agencia EFE en países de Asia, Latinoamérica , Europa, Oriente Medio y África; enviado especial a varias de las zonas más conflictivas del planeta; experto en comunicación multimedia para Naciones Unidas en África; coordinador de observación electoral para la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa ( OSCE) en Bosnia-Herzegovina… Reside en China dando clases de periodismo, recibió premios de poesía y dedica el libro a su hija Mariña y a su hermano, Gustavo García Fernández, conocido abogado vigués que falleció en el año 2020.