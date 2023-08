Es posible que a no pocos habitantes de este Antiguo Reino, incluidos en la llamada “gente del común” –o sea, la inmensa mayoría del personal– les importe un rábano el contenido de las negociaciones que tanto el protagonista de una amarga victoria el 23-J como el de la dulce derrota llevan a cabo de cara a la investidura de uno u otro. Algo que parece de interés, pero que, al menos en opinión personal, se deriva sobre todo del hábito al que los electores se han acostumbrado de que sus elegidos hacen lo que les interesa a sus partidos, y respectivos jefes, sin dar a conocer los intríngulis de los acuerdos, cuando llegan. Que poco o nada tienen que ver, por cierto, con los programas.

Es muy posible que ese pasotismo tenga que ver con las extrañas costumbres que en estos últimos años han adquirido no pocos de los políticos de referencia en estas tierras ibéricas. Y que, en resumen, consisten en hacer lo que consideran oportuno, tenga, o no, que ver con lo prometido y sin que nadie les pida cuentas por ello. El Parlamento se ha convertido en un reñidero y sus portavoces, expertos en el insulto y la descalificación del adversario. Pero, sobre todo, en un escenario en el que no se cumplen los dos mandatos básicos de una democracia madura: el Gobierno gobierna con transparencia y la oposición, cuando toca, controla con dureza y se opone con lealtad. Y aquí eso no pasa: cada sesión de la Cámara es un toque a degüello.

Sea como fuere y por lo que sea, la lejanía, provocada, de la población para con sus teóricos representantes, e incluso la posible resignación ante lo que pueda suceder, no debe ser una actitud presente en esta tierra. Porque Galicia se juega demasiado en los próximos años como para permitirse el lujo no ya de aceptar en silencio los perjuicios que se le causarían caso de mantenerse su ostracismo, sino de renunciar a la protesta. Ahora se acabó el ridículo argumento de que las quejas del Noroeste, y en especial de la Xunta, formaban parte de una campaña en favor del señor Feijóo, un motivo manejado por el PSdeG por miedo a que su derrota fuese aún más contundente, y por el BNG, en parte olvidando sus lamentos por el maltrato de Moncloa y su incumplimiento –parcial– de promesa de la AP-9 y su peaje a cambio del voto en la investidura del señor Sánchez.

Todo lo expuesto, como es natural, puede suscitar disconformidad en la medida en que se trata de un punto de vistas particular. Pero es innegable que los pactos entre el PSOE y el resto de la izquierda, la radical y la ultra, y con los separatistas vascos y catalanes –que se van a repetir ahora, con la diferencia de que, como ya dijeron los interesados, le van a salir bastante más caros– han ocasionado graves daños al concepto de Estado español en general, a cambio de una ficticia relajación de las posturas secesionistas, que no fue sino un aplazamiento de sus exigencias reales, que ahora se plantearán en su totalidad. Y la afirmación de que “el límite de las concesiones será la Constitución” tiene muy poca credibilidad.

En todo caso, lo que no resulta discutible es que los diálogos opacos que dieron lugar al Gobierno anterior y que se repetirán ahora, representaron para Galicia –y otras comunidades– perjuicios muy graves en favor de los firmantes de los pactos subsiguientes y frente a eso hay que reaccionar. Pero no tanto con un rosario lastimero de quejas, por fundamentadas que estén –y lo están: son medibles y, por tanto, poco opinables–, sino con una actitud de la Xunta, y demás afectados, que además de conjunta sea contundente. Porque hay una subespecie de políticos a los que si se les deja actuar como quieran, por hastío o por aburrimiento, son capaces de llevar a un país como España a la desarticulación disfrazada de confederalismo. Y, a Galicia, a la permanencia en la segunda división europea, como hasta ahora. Para impedirlo debería actuar el Parlamento de Galicia, como Fuenteovejuna ante el comendador: todos a una. Que para eso está.