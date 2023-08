Un monstro é, segundo o musicólogo Emilio Casares, “unha especie de guía literaria coas palabras e acentos que necesita o músico para a páxina que xa ten composta”. A guía soe escribila o propio compositor para que o escritor do libreto fixe o texto definitivo. Un dos exemplos paradigmáticos é o da romanza “País del sol” da zarzuela Benamor, de Pablo Luna; os libretistas Antonio Paso e Ricardo González del Toro pedíronlle ao músico que lles enviara a música co monstro, remitindo o seguinte: “Las mujeres, todas tienen muebles en su casa… Las mujeres, todas tienen muebles en su casa…” Así, ata catorce veces. Semella que os libretistas se indignaron e o compositor invitounos a que fosen a súa casa a escoitar a música. Unha vez escoitada a xusteza do mostro, escribiron a seguinte letra: “Su recuerdo, llena mi alma de melancolía, y despierta las pasiones en el alma mía; su recuerdo, como un beso de mujer amada…”, que sería o texto definitivo da romanza. Segundo parece, os monstros eran a tortura dos libretistas, declarando en 1929 José Tellaeche (libretista da zarzuela El último romántico de Soutullo e Vert) que: “eran o azoute das imaxinacións, sarta de disparates, linguaxe de tolos, saco de asonancias..”; engadindo que Jacinto Guerrero, apenas escribía monstros; Francisco Alonso, moitos; Pablo Luna, algúns; Amadeo Vives, bastantes; Moreno Torroba, os numeraba; e os de Reveriano Soutullo, resultaban exasperantes. Como curiosidade, subliñar que os dous últimos compositores citados anteriormente (Soutullo e Torroba) forman parte da exposición “Vigo, porta do mundo”, obra póstuma de Ceferino de Blas para a celebración do 170 aniversario do Faro de Vigo, en colaboración co Concello, exposta na rúa do Príncipe ata o 31 de xullo.

No ámbito da música, un "refrito" é a expresión que se utiliza para referirse a unha nova versión ou adaptación dunha peza xa existente, con pequenas modificacións. Un dos exemplos máis curiosos e sorprendentes de "refrito", no teatro lírico, é a do intermedio da zarzuela La leyenda del beso de Reveriano Soutullo e Juan Vert. No programa de man do concerto das letras galegas organizado polo Consello da Cultura Galega e dedicado a Fernández del Riego neste ano 2023, escribiu o doutor Javier Jurado ao respecto do intermedio: "o número débese exclusivamente á pluma do mestre galego, que partiu do intermedio do sainete "La chica del sereno", de 1922 (fragmento que pasou desapercibido naquela obra debido á escasa calidade da orquestra que o estreou), para resolver o arranxo nunhas poucas horas." Polo tanto, a peza xa procedía dunha obra anterior. O intermedio converteuse nunha das obras mais célebres do xénero, grazas a popularización en discos de lousa, que logo se incluían nas programacións radiofónicas. En 1934 nacía na cidade Radio Vigo, comezando como apertura e peche das súas emisións co citado intermedio de La leyenda del beso, influíndo con elo na súa popularización. Para finalizar, apuntar que o próximo ano cumprirase o centenario da estrea de La leyenda del beso. Eu, celebrareino!