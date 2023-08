La mitosis de la izquierda

Dicen, los que saben de eso, que la mitosis es la división de una célula, y da la impresión de que, a la vista de las noticias de FARO DE VIGO, eso es lo que pasa en la izquierda gallega. Porque, a partir de un núcleo común, que es terminar con la hegemonía del PP, para unirse a la tarea, ya de por sí difícil, aparecen los grupos que dan resultado en las municipales, pero complican, precisamente por la mitosis política, que el adversario común siga triunfando. Con la ayuda inestimable de las urnas, por supuesto, pero es ya otro asunto, si bien íntimamente unido al resultado final.

Y es que del mismo modo que el PPdeG parece no enterarse de que el resto de España no vota como Galicia –y no porque esta tierra sea más conservadora, sino porque es más moderada, como mínimo–, ni BNG, PSdeG ni el invento de Díaz comprenden aún el motivo por el que aquí, hasta ahora, la mayoría electoral vota al centro derecha, desaparecido en combate (interno) el otro. Y citando a lo de las mayorías, esta tierra no cree en las “sociales” que inventan a dúo Sánchez y Díaz ni la que formarán con ERC, por ejemplo, y por supuesto tampoco con la de Puigdemont, a quien ahora cortejan los enviados de Moncloa, que sólo buscan la permanencia donde están pactando lo que sea necesario.

Quedan muchos puntos por analizar para entender qué pasó el 23-J y por qué pasó. Incluyendo la variación de un voto que les fue entregado no tanto por sus méritos, sino por el éxito de una campaña a la antigua, en “modo ibérico”, y que es metiéndole miedo al votante: esta vez hacia Vox. Miedo que en absoluto invalida la limpieza democrática de las elecciones ni tampoco el mérito de quien elaboró y aplicó esa estrategia. Así pues, y a partir de que cuanto se expone es una opinión particular, resulta casi obvio que el anuncio del movimiento fundado por la ministra de Trabajo de que concurrirá a lo comicios autonómicos será un rival para PSdeG y, sobre todo, para el BNG, porque es la fuerza de oposición a la que más votos se le adjudican.

En cuanto al PSdeG, lo más probable, según los observadores es que siga cayendo, y también que algunos de los más críticos de su secretario general actual sigan identificándolo con la caída. Siempre desde una opinión personal, la auténtica razón es que la mayoría de la sociedad gallega –incluyendo al BNG, si se analizan algunas de las declaraciones de su portavoz nacional– tiene claro que este Gobierno, presidido por Sánchez y vicepresidido por Díaz ha perjudicado a Galicia de una forma tan incomprensible que parece pura manía. Y aunque no todos compartan ese punto de vista, un antiguo dicho asegura que lo medible no es opinable y, por desgracia para esta tierra, el comportamiento del gobierno de Sánchez con este Reino es deplorable.

Lo que no exime. desde luego, los fallos que ha cometido la Xunta, especialmente a la hora de la gestión de los fondos europeos, como acaba de señalar el Consello de Contas, dato este que sin duda puede convertirse en eje de alguna que otra batalla dialéctica, por lo que el gobierno autonómico debería explicarse lo antes posible. Sobre todo si, como parecía hace poco, su presidente parecía dispuesto a adelantar la cita electoral. Cosa que ahora mismo sería un riesgo, no una ventaja. Pero, aunque muchos insistan en que “Rueda no es Feijóo”, aparte de caer en una obviedad, pueden hacerlo en el error: ser distintas no hace a las personas mejores ni peores.