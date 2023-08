Llega la hora de Maquiavelo

Los dos aspirantes a la presidencia, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se llamaron mentirosos el uno al otro y el otro al uno durante la pasada campaña: y probablemente no le faltase razón a ninguno de los dos. Ahora bien: hay que entender que, lejos de insultarse, se estaban elogiando.

Un buen político debe dominar, en efecto, el arte del engaño. Nunca ha de intentar ganar por la fuerza lo que se puede conseguir con la mentira, advirtió hace ya muchas lunas Nicolás Maquiavelo, maestro de príncipes y gobernantes en general.

Los más sagaces en esta práctica consiguen decir una cosa y la contraria sin que el público lo advierta; pero eso solo está al alcance de unos pocos. Por eso hay que desconfiar del político que no sabe mentir con la necesaria profesionalidad a sus eventuales seguidores.

El que engaña encontrará siempre quien se deje engañar, hacía notar Maquiavelo en famosa afirmación que los hechos no han parado de convalidar a lo largo de la Historia. “Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas”, añadía el más grande teórico de la gobernación que han dado los tiempos.

Todo esto podría parecer un rasgo de cinismo, pero qué va.

Sucede, simplemente, que los principios de la ética no se aplican a la guerra ni a la política. Los vicios mal vistos en la vida civil se convierten en virtudes cuando de política se trata. La astucia, la doblez y la habilidad para la intriga y el disimulo son generalmente reprobados por los ciudadanos, pero se convierten en aptitudes muy valoradas en cualquier político que aspire al éxito en su profesión.

Tanto Sánchez como Feijóo –este último, sin posibilidades– deberán hacer uso de las enseñanzas de Maquiavelo, ahora que está a punto de comenzar la subasta para la formación de gobierno, coincidiendo con el mercado de traspasos de la Liga.

La lonja que se abrirá este mes consiste en el trueque de escaños por cargos o transferencias de poder bajo el alto propósito de garantizar la gobernación del Estado. Vicepresidencias, ministerios y, en su caso, cuotas de soberanía serán la moneda de pago a manejar por quien desee la presidencia.

“Nuestro apoyo no saldrá gratis”, han adelantado, por si hiciera falta, los partidos minoritarios que disponen de mercancía para sacar a la venta en el Congreso. Aunque sus votos sean pocos, nadie ignora que decidirán (o no) el futuro Gobierno y, en consecuencia, exigen su precio. De balde, aquí no se da ni la hora.

Sánchez lleva clara delantera en la puja: y no solo por razones estrictamente aritméticas. Curtido en negociar hasta con el diablo, si preciso fuere, el presidente en funciones ha salido airoso hasta ahora de situaciones en las que parecía casi imposible gobernar. Se ignora si ha leído a Maquiavelo, pero aun si no fuese así, se conoce que lo ha intuido, a juzgar por su habilidad para hacer tratos y su demostrada carencia de prejuicios.

También es cierto que los coyunturales aliados se lo van a poner esta vez más difícil que nunca; aunque a su favor juega el que no les convenga perder la oportunidad de sacar tajada. Es la hora del maquiavelismo, doctrina de probada eficacia desde que la urdió el inventor que le da nombre.