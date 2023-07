De ribeiranas e zanfonas

Dicía eu que de 1937 é o film Captains Courageous que admiramos, dobrado en castelán, coma Capitanes intrépidos. Foi dirixido por Victor Fleming, que tomou o argumento dunha novela de Rudyard Kipling editada en 1899 na que o fillo adolescente dun potentado se converte en mariñeiro e home de proveito a causa do accidente náutico que o levou a bordo dunha goleta do bacallau que facía as súas mareas nos grandes bancos do Atlántico norteamericano. Interpretado por Spencer Tracy, o mariñeiro portugués de nome Manuel entretén os descansos cantando e tanxendo unha zanfona igual ca aquelas que, na primeira metade do século XX, Faustino Santalices recuperara coma instrumento inseparábel da música popular galega.

Falamos do cine, xa que, na novela de Kipling, o portugués non ten protagonismo e o instrumento que usa, ao que el chama “macheta”, é unha especie de guitarra cativa. Na película de Fleming é onde zoa e chía a nosa venerábel zanfona, tan enxebre galega coma inequivocamente paneuropea. Aínda na película hai outra sorpresa á nosa espera: a música que Manuel lle arrinca a súa zanfona é, con certeza, galega. A partitura dela aparece publicada por Uxío Carré Aldao na súa aportación etnográfica á Geografía general del Reino de Galicia dirixida por Carreras Candi e publicada en Barcelona nos anos vinte do século pasado. A música que Manuel interpreta na zanfona é a mesma que publicara Carré co nome de “ribeirana” e que consideraba coma unha versión vivaz do xénero “muiñeira”. Ignoramos como Victor Fleming e o seu equipo de Hollywood foron dar coa ribeirana e coa zanfona de caixa plana tal coma as que eran usadas en Galicia polos derradeiros cegos das coplas en “feiras e romaxes” –digámolo en verbas de Manuel María–. Tamén é certo que a zanfona coñeceu un derradeiro brillo cortesán no século XVIII, no que aparece asociada mesmo a grandes músicos europeos que cultivaron o tema pastoral. Coas Luces do XVIII, a zanfona puido xemer por zonas escuras da memoria cultural en composicións coma Il pastor Fido, prototípico. A película de Victor Fleming conseguiu, mediante o grande milagre do cine, devolver o instrumento á actualidade global e tamén a un público galego que se sentiu a un tempo sorprendido e gozosamente implicado. Fe de errata: un ano citado na miña anterior columna debe ser obxecto de rectificación. O certo é que o restablecemento do voto de Santiago foi feito público por decreto de Franco, no ano 1937. Pido desculpas pola miña inexactitude.