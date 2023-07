Los riesgos en la transformación de los medios de comunicación

Esta semana, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA han hecho público un muy interesante informe sobre los medios de comunicación españoles, bajo el título “Los medios de comunicación en la era digital”.

Más allá de su dimensión económica, el sector de la comunicación es capital para el buen funcionamiento de una sociedad y la articulación de un debate público de calidad; especialmente, en un mundo en el que las llamadas fake news galopan sin control en las redes sociales.

El sector ha experimentado cambios significativos en el siglo XXI, impulsados por el avance tecnológico y las transformaciones sociales. Desde el punto de vista económico, el empleo en el sector en España disminuyó un 11% entre 2008 y 2022, pasando de 121.000 a 108.000 personas. Además, el valor añadido de estas actividades se redujo en un 9% durante el mismo periodo, situándose alrededor de los 6.200 millones de euros en 2020. La edición de periódicos y revistas ha sido el subsector más afectado por este repliegue, con una disminución significativa en su peso en el valor añadido y el empleo. En contraste, las agencias de noticias y los portales de información han experimentado un aumento en su relevancia y peso.

Estos cambios están vinculados a la digitalización y la transformación tecnológica, lo que ha llevado a replantear los modelos de negocio tradicionales. Además, factores generacionales, culturales y económicos, como la fragmentación de las audiencias y las dificultades para monetizarlas, también han contribuido a la transformación del sector. Sin duda, uno de los desafíos más importantes es la adaptación a la transformación digital. Las habilidades tecnológicas y herramientas digitales son hoy imprescindibles para tareas como producción y distribución de contenidos, interacción con el público y gestión de datos. Además, se ha observado un aumento en el número de trabajadores autónomos (freelance) debido a la digitalización.

Pero la digitalización no solo ha afectado a la organización y la estructura de los medios clásicos. También lo ha hecho sobre la demanda, de una manera disruptiva y, a mi juicio, no positiva. En el mundo digital se difuminan las barreras entre información y opinión; y entre ambas y el mero entretenimiento. Esto es un problema para los medios de comunicación clásicos, que priman la seriedad y el rigor, que exigen del lector un esfuerzo para poder saborear el conocimiento. Y es un problema para el debate público, porque está perdiendo calidad ante el divorcio entre la complejidad creciente de la agenda pública y la banalización que premia el mercado.

No tengo la solución. Pero sí tengo claro que las familias somos responsables principales de que nuestros hijos se acostumbren a discriminar fuentes informativas y a reservar hueco en su agenda diaria para acceder a ellas. Imagínense un país sin periódicos ni emisoras de radio de calidad. O en el que la mayoría de la población les da la espalda y los sustituye por las redes sociales y los youtubers. No vale todo. No todo tiene el mismo valor.