Que pasada, que bonito, que envexa

Esta semana chamou a miña atención unha noticia de Radio Vigo con motivo do día dos avós. O titular atrapoume pola tenrura, polo humor mais, sobre todo, pola profundidade que hai detrás destas palabras. “Los abuelos de Vigo se confiesan: consentir a sus nietos es su gran pasión”.

Desde un punto de vista antropolóxico interésame a evolución que sufriron as avoas e avós con respecto aos da miña época. Tamén a súa relación cos máis pequenos. Estou segura de que isto está directamente relacionado co cambio de posición das nenas e nenos na sociedade e, máis concretamente, nas familias. Antes eramos un apéndice. O máis importante, si. Mais apéndice. Coma unha península que está aí e forma parte de ti. E pasa un mar polo medio, hai accidentes xeográficos, escollos que marcan unha distancia. A mesma que separa a infancia da vida adulta.

Agora, os apéndices son as persoas adultas. As nenas e nenos son o centro arredor do que todo orbita. Xa non hai escollos, tan só un universo aberto e disposto para cubrir as súas necesidades e cumprir os seus desexos. Calquera que nacese no século pasado pode percibir este cambio de posición. Tan só hai que facer memoria e lembrar como era un xantar ou unha cea nun restaurante, unha tarde na casa dunha tía avoa, aquel día de verán de excursión familiar á praia ou ao monte. Intento recordar e véxome sempre coma intrusa nun mundo que non me pertencía. O mundo era das persoas adultas e eu intentaba formar parte daquilo como podía, mais sabendo que ese territorio non me pertencía. Creo que os meus avós non sabían demasiadas cousas sobre min. Falo de cousas como a miña comida favorita, a miña serie, o nome das miñas mellores amigas da escola, o daquela mestra que eu admiraba, os libros que lía con tanta ansia... Se penso noutros nenos da contorna próxima, sinto o mesmo.

As avoas e avós eran habitantes dun planeta que non era o teu. Mundos distintos separados por miles de galaxias, a anos luz. Xoguei algunha vez ás cartas ou ao parchís con algúns deles, iso é todo o que consigo lembrar dos momentos de ocio. Eu si coñecía os seus gustos, sobre todo os dos avós cos que convivín. Sabía que ao meu avó lle gustaba Rocío Durcal, que os xoves era o día de comer pizza e que de neno abandonou a escola porque o seu mestre lle deu unha labazada que lle deixou a palma da man marcada na cara co branco do xiz. Tería uns dez anos e nunca volveu ao colexio, aínda que seguía saíndo todos os días da casa exactamente á mesma hora para disimular, e que os seus pais non descubrisen o que sucedera.

As avoas e os avós de hoxe saben todo sobre os seus netos. Que número calzan, o nome das mestras, todas as series que ven, o seu xeado favorito. Estou convencida de que se lle preguntamos a algún dos nosos pais os nomes dalgún Pokémon empezarían a recitar: Pikachu, Charizard, Charmander... E ti quedarías mirando para eles pensando: en que momento sucedeu isto? Por que nos anos 90 non sabían que existían Los Caballeros del Zodíaco, O Doutor Slump ou Ranma ½ e agora son os mellores amigos dos seus netos? Creo que os avós e avoas de hoxe son extraordinarios. Os nosos tamén, non me entendan mal. Pero eu vexo a relación que teñen os meus pais cos seus netos e penso: que pasada, que bonito, que envexa. Por esa orde.