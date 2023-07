Toda contienda electoral tiene al menos dos lecturas: la más evidente es la intrínseca. El 23-J era una batalla nacional: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se jugaban, respectivamente, mantenerse en el palacio de La Moncloa o conquistarlo. Las urnas –24,7 millones de papeletas– han hablado y lo cierto es que el paisaje que sale de ellas no es clarificador, sin un vencedor rotundo, hasta el punto de que el fantasma del bloqueo institucional y la repetición de las elecciones podría adquirir cuerpo a medida que pasen las semanas y nada se mueva.

Hoy la hipótesis más probable es un nuevo gobierno de coalición, porque Sánchez –un líder con una proverbial capacidad de resiliencia y maestro en el dominio de los tiempos y en la negociación/cesión con los partidos más variopintos– ya sufrió en carne propia los estragos de una reedición electoral que los votantes penalizaron sin conmiseración. Pese a liderar el partido con más diputados, a Feijóo los números no le salen. Los lectores de FARO han podido leer a lo largo de esta semana múltiples y afinados análisis sobre la endemoniada situación a la que se enfrenta la política española. Tras el 23-J sigue habiendo más luces que sombras.

Pero más allá de esa lectura nacional, lo cierto es que la cita del pasado domingo también tiene un enfoque autonómico y en nuestro territorio las cosas sí están más claras. Porque el PP firmó un resultado sobresaliente, con el 43,5% de los sufragios. Aunque parece lógico atribuir una parte sustancial de esta nutrida cosecha al efecto Feijóo –habría que ver cuáles hubieran sido los resultados si el candidato nacional no fuese gallego–, Alfonso Rueda, el presidente autonómico, puede estar satisfecho. Tras su primera batalla electoral –las municipales de mayo– en las que el PP inició una apreciable, aunque insuficiente, recuperación de voto urbano, la formación popular ha salido del envite del 23-J más fortalecida y, en consecuencia, sus rivales debilitados. La jornada electoral ha traído buenas noticias al liderazgo de Rueda, que se resumen en dos cifras: 13 diputados, más que todos sus adversarios juntos, y ser el partido más votado en 298 concellos. Además, el PPdeG mantiene recluido en la irrelevancia a Vox, con representación en casi todas las demás comunidades.

El único contratiempo que sobreviene al PP gallego es que desbarata la posibilidad –en realidad mucho más que eso, pese a la yenka discursiva del propio Rueda– de adelantar las elecciones autonómicas al otoño para, con el argumento de acompasar las legislaturas nacional y gallega, aprovechar la ola de Feijóo en La Moncloa y dar el golpe de gracia a una oposición, en particular el PSdeG, al borde del KO con su líder nacional en retirada y con la estructura orgánica hecha añicos. Tras el domingo –con Feijóo sin opciones y Sánchez con la puerta abierta; y ya no digamos si hay nuevas elecciones generales en diciembre– este plan se queda en un cajón. Así pues los comicios gallegos se celebrarán en 2024, seguramente en junio en coincidencia con los europeos. Los ciudadanos están hastiados de que se les llame a las urnas por la incapacidad de los políticos para ponerse de acuerdo y la justificación de otro adelanto –cuando el PPdeG cuenta con una holgadísima mayoría absoluta– sería harto difícil de aceptar, salvo por razones partidarias (evitar el desplome de ese efecto Feijóo, ya en la oposición). Y eso tiene un indudable riesgo de efecto bumerán.

Como ya comentamos en este mismo espacio editorial tras las elecciones municipales, el PSdeG está instalado en la decadencia. Los resultados del 23-J confirman su deriva errática, declinante. Siete escaños, tres menos de los que tenían, ratifican que la remontada no está en el horizonte y que, más bien al contrario, la formación no ha tocado fondo. Sus problemas siguen siendo los mismos: falta de proyecto, liderazgo y ambición. De crebilidad. Ver el mapa municipal de Galicia teñido de azul debería ponerle los pelos de punta. Una vez más, solo en Vigo el PSdeG ha estado a la altura. Y es precisamente Vigo el ejemplo más claro de que cuando hay un liderazgo definido y potente, los electores lo recompensan con su confianza, con independencia de que los comicios sean locales, autonómicos o nacionales. El liderazgo político tira, aporta, suma. Así que mientras el PSdeG no aclare quién está al frente de la nave, cuál es su proyecto y teja una estructura sólida, competente y ambiciosa que lo ponga en marcha, los votantes parece que seguirán dándoles la espalda. La convocatoria de primarias el 17 de septiembre para conocer su candidato a la Xunta es un solo un primer paso –si es que las resuelve proyectando una imagen de cohesión– para sacar al partido del agujero negro en el que vive enclaustrado y extrañamente cómodo. El secretario xeral, Valentín González Formoso, reiteró ayer que si opta José Ramón Gómez Besteiro, él renunciaría a ser cabeza de cartel, otra cosa es la dirección del PSdeG. O sea, que la carrera por el candidato arranca con un aspirante promovido de forma digital por la cúpula. Besteiro tiene un aval de peso, pero las primarias las carga el diablo,

Si la cita electoral ha traído malas noticias para los socialistas, el BNG tampoco puede sentirse feliz. Repetir con un solo diputado y ser la cuarta fuerza política –por detrás de Sumar– es un fracaso para una formación que dice aspirar a llevar la voz de Galicia al Congreso y ser la única alternativa en nuestra comunidad a un gobierno popular. El BNG –que ya recibió un toque de atención en las municipales– ha desperdiciado otra ocasión para situarse en las Cortes al mismo nivel que otros partidos nacionalistas/soberanistas en los que se acostumbra mirar e incluso asociarse. Los próximos cuatro años volverá a residir en la marginalidad, salvo que por un giro del destino ese escaño tenga un valor extra dada la diabólica composición del bloque de izquierdas que deberá construir Sánchez. Pero, al margen de este factor exógeno, la formación frentista que dirige Ana Pontón debería analizar con más rigor y menos autocomplacencia por qué los gallegos siguen sin ver al Bloque en Madrid. Esfumada su ensoñación de lograr un grupo parlamentario, y aunque elecciones generales y autonómicas son partidas diferentes, lo cierto es que el BNG alimenta las dudas tras el 23-J.

Además la irrupción de Sumar, con dos escaños, añade un elemento de incertidumbre y alteración en un mercado electoral que en Galicia parecía diáfano, casi confortable, con solo tres formaciones con opciones reales de conseguir presencia en el Pazo do Hórreo. La coalición de partidos que lidera Yolanda Díaz buscará trasladar al Parlamento gallego su resultado nacional, por lo que el caladero de la izquierda –la nacionalista y la que no lo es– tendrá otro pescador que viene con la energía y el plus de lo novedoso.

El 23-J ha ejercido de vitamina vigorizante para el PPdeG de Alfonso Rueda, mientras que sus rivales siguen a caballo entre la melancolía por la pérdida de un pasado brillante que es incapaz de resucitar y la frustración por las expectativas fallidas de forma reiterada.

