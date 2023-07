Centos de millóns de persoas empregamos hoxe en día a asistencia dixital. Falamos con Siri, Alexa, Cortana e Google Assistant, os sistemas de axuda xeralistas de Apple, Amazon, Microsoft e Google para buscar todo tipo de información na internet, seleccionar música, facer chamadas ou enviar mensaxes. Mesmo hai quen simplemente usa a asistencia dixital para manter unha conversa. Tamén chateamos con moitos outros asistentes dixitais nas aplicación na internet (de empresas, de concellos, etc.) para comprar ou pedir información sobre bens e servizos, solventar dúbidas, etc. Sen embargo, poucas veces nos detemos a analizar este tipo de sistemas desde unha ollada feminista. Obviamente non son persoas, pero a maioría foron deseñados/as para semellallo: moitos e moitas asistentas teñen voz, ás veces unha imaxe humana, un xénero que se manifesta a través da voz e a imaxe; esta tamén pode revelar a súa etnia, a súa idade, a súa apariencia e forma de vestir...

Voz, imaxe e tipo de conversa definen, en definitiva, en maior ou menor medida, unha personalidade, planificada e deseñada para servirnos e agradarnos. Isto semella lóxico dada a súa función, sen embargo tamén conleva importantes riscos, porque quen deseña o sistema inevitablemente proxecta sobre el as súas ideas, rumbos e estereotipos acerca de que significa servir e agradar; e porque quen usamos estes chatbots, ás veces, esquecémonos de que son máquinas, e tratámolos coma se fosen persoas.

En 2019 a UNESCO publicou un informe co título “I’d blush if I could” (Ruborizaríame se puidese), que foi a resposta que deu Siri ao comentario: “Hey Siri, you’ re a bitch" (Oes Siri, es unha puta). Aí temos un claro exemplo dos riscos que sinalabamos arriba. Unha persoa usuaria que interacciona cunha máquina, pero volcando un sexismo supostamente dirixido cara unha muller; e unha máquina que resposta inadecuadamente a un ataque verbal de carácter sexual, xa que resposta con coquetería en lugar de rexeitamento… O resultado desta conversa é un reforzamento dun estereotipo que vincula que as mulleres están aí para servirnos e tolerar a nosa violencia. E non é só Siri. O estudo da UNESCO sinala que, por norma xeral, estes sistemas reproducen (máis ben, incrementan) uns evidentes estereotipos de xénero: por norma xeral están configurados para informar ou entreter desde o rol feminino de muller compracente e sempre dispoñible, entrando mesmo en conversas de carácter afectivo-sexual coa persoa usuaria. Semella que a tecnoloxía avanzada do século XXI está a incrementar aquel rol de xénero xa apuntado por Simone de Beauvoir en 1949 cando sinalaba dos perigos do rol feminino (construido e reproducido culturalmente) como un “ser-para-outros/as”.

As asistentes xeralistas destas grandes empresas van aos poucos correxindo estes rumbos: permiten seleccionar voces de home, ou mesmo voces sen xénero (iso si, só en inglés), algunhas van aprendendo a respostar adecuadamente a comentarios sexistas, e mesmo Google Asistant agora se declara feminista. Pero o mundo da asistencia dixital, como xa comentamos máis arriba, é moito máis amplo, xa que cada vez máis asistentes especialistas se incorporan nas aplicacións e na internet para tentar axudarnos coas nosas compras, dúbidas ou xestións.

Na nosa investigación titulada “Desenvolvendo desde un enfoque igualitario: asistencia dixiital wikifeminista*” seleccionamos unha mostra de once sistemas de asistencia dixital en lingua española, con criterios de diversidade e representatividade (con voz e apariencia tanto masculina como feminina, sistemas xeralistas e específicos). Logo examinamos a súa imaxe, a súa voz, a súa linguaxe e as súas respostas a un guion de 45 preguntas deseñadas previamente para avaliar as marcas e estereotipos de xénero, as reaccións ante as agresións e o tipo de linguaxe empregada. Neste sentido, non debemos esquecer que a lingua codifica a cultura dunha sociedade e que o uso dunha linguaxe inclusiva, elemento importante en toda análise feminista, presenta maiores retos nas linguas romances que no inglés.

O primeiro dato relevante é que a maioría de asistentes/as dixitais que rastreamos foron desenvolvidos cunha identidade feminina. Con respecto á imaxe hai que sinalar que as asistentas dixitais fan alusión a unha muller nova, branca, e cunha imaxe acorde cos cánones de beleza establecidos. Incluso naquelas imaxes menos realistas, que nos lembran a debuxos animados, resultan palpables a esaxeración de rasgos no caso das asistentas femininas: como os ollos grandes ou a súa extrema delgadez (ver Alizia ou Gala). A imaxe menos estereotipada desde unha perspectiva de xénero é a de Carol (Universidad Complutense de Madrid).

Pasando á análise do discurso que fixemos a través do chat, comezaremos polo tipo de humor que posúen estes sistemas. Se preguntamos por un chiste, en máis da metade dos sistemas dixitais analizados se resposta cun chiste con sesgos sexistas. Por outra banda, o tipo de linguaxe que se emprega tamén maioritariamente é sexista: incluso algunhas asistentas dixitais femininas se aluden a si mesmas con linguaxe masculina, non existindo a mínima concordancia entre o xénero da asistenta dixital e a linguaxe empregada. Tamén no noso guión probamos a reacción ante os ataques verbais de carácter sexual, comprobando que a maioría resultan moi tolerantes cara os comentarios sexuais e intimidatorio.

Despois de facer esta análise, para demostrar que é posible deseñar unha asistencia dixital sen estes erros creamos a Margarita, un chatbot que proporciona información sobre mulleres que realizaron achegas notables en distintas ramas da ciencia; a súa imaxe, a súa linguaxe, os seus contidos e a súa conversación non son sexistas. E tamén asesoramos ás creadoras de Frida, unha asistente por voz que axuda a diagnosticar a deterioración cognitiva leve, que permite elixir unha voz masculina ou feminina e detecta as interaccións inapropiadas e reacciona adecuadamente.

Como conclusión, o que se destila da nosa investigación é a necesidade de incorporar equipos interdisciplinares e con persoal experto en igualdade no deseño deste tipo de tecnoloxía, coa finalidade de tomar unha serie de decisións dun xeito socialmente máis inclusivo: é necesario para este servizo asignar un xénero? Que tipo de imaxe é a máis apropiada para non reforzar estereotipos sexistas? Como reaccionar ante agresións verbais e ataques sexistas? Afortunadamente, existen algúns motivos para pensar que se está comezando a incorporar certa sensibilidade con respecto á igualdade de xénero. Especialmente interesantes son os cambios recentes de Google Assistant e Siri en relación as súas respostas ante cuestións relacionadas co feminismo e a igualdade.

Soledad Torres Guijarro Profesora na Escola de Enxeñería de Telecomunicacións, Universidade de Vigo. Vicepresidenta de AMIT-GAL.

Iria Vázquez Silva Profesora de socioloxía na Facultade de Comercio, Universidade de Vigo.

* Proxecto liderado pola investigadora principal, Soledad Torres Guijarro (UVigo), e no que participaron Iria Vázquez Silva e Mercedes Rodríguez García.

Foi financiado pola Cátedra Feminismos 4.0 da Deputación de Pontevedra e a Universidade de Vigo.