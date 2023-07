Como seguramente sabrán, en la mitología romana Morta es la tercera de las Parcas y era la que determinaba la muerte de las personas, cortando el hilo del que pendía su vida. El título completo de esta reflexión requiere que recordemos seguidamente el famoso cuento persa titulado “el criado del rico mercader”. Según este cuento:

“En la ciudad de Bagdad vivía un criado que servía a un rico mercader. Un día muy de mañana el criado fue al mercado para hacer la compra. Pero no fue una jornada como las otras porque vio a la Muerte que le hizo un gesto. Aterrado, el criado regresó a casa de su amo y le pidió que le dejara el caballo más veloz que tuviera en la casa porque esa noche quería estar muy lejos de Bagdad. Quiero llegar –añadió- hasta la remota ciudad de Ispahan”.

“Pero ¿por qué quieres huir? le preguntó el mercader. Porque esta mañana he visto a la Muerte en el mercado y me hizo un gesto de amenaza. El amo se compadeció de él y le dejó su mejor caballo. El criado sin perder tiempo partió con la esperanza de llegar por la noche a dicha ciudad”.

“Por la tarde, el propio mercader fue al mercado y, al igual que le había sucedido antes a su criado, vio a la Muerte. Se acercó a ella y le preguntó ¿por qué has hecho esta mañana un gesto de amenaza a mi criado? ¿Un gesto de amenaza? No fue de amenaza, sino de asombro. Me sorprendió verlo en Bagdad, tan lejos de Ispahan, porque hoy por la noche iré allí para llevármelo”.

Sin que vean en ello otra intención que la de distribuir los personajes del cuento para adaptarlo a este reflexión, en las últimas elecciones generales el criado era la oposición que aspiraba a conseguir el gobierno y Morta el gobierno y sus aliados. La oposición vio a Morta en Bagdad y creyó que marchando hasta Ispahan se libraría de Morta y lograría salvar la idea de la España constitucional de 1978 que tiene por modelo de la convivencia democrática.

La oposición/criado opina, en efecto, que, desde hace algunos años, ciertos políticos de la izquierda estaban tratando enterrar el espíritu de reconciliación de la Constitución de 1978. Llevan dinamitando sin parar los puentes políticos que desde ese año unían entre sí a la gran mayoría de los españoles. Puentes que eran básicamente dos, pero estrechamente interrelacionados: la Constitución y las costumbres constitucionales.

En el ámbito de la Constitución, se derribaron, en efecto, algunos de los diques que podrían haber impedido el golpe secesionista catalán del 1 de octubre, como sucedió con la despenalización de la convocatoria de referendums ilegales. Y se fue cediendo a sucesivos desplantes del independentismo catalán visualizados en el impune incumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia que afectaban al idioma catalán.

"La acción parlamentaria del gobierno social-comunista recibió, cada vez que resultó necesario, el apoyo de los partidos independentistas"

El segundo paso, pero que fue casi coetáneo, consistió en “forzar” el espíritu de nuestra Carta Magna, sometiendo el sistema a pruebas de resistencia tan extremas como cambiar a personas que pasaban de un órgano político a otro (ministros a Fiscal General o a Magistrados del Tribunal Constitucional) sin respetar, al menos aparentemente, la imprescindible división de poderes.

El tercer paso fue fulminar las costumbres constitucionales. Así, se instauró el principio del “no es no” para obstaculizar decisiones que no convenían a quien pretendía a toda costa convertirse en presidente del Gobierno. Por ejemplo se rompió con la costumbre democrática de que gobernara la lista más votada por representar el mayor número de ciudadanos coincidentes en la misma oferta política, y se cambió por el criterio de la mayoría parlamentaria aritmética que amalgamó intereses muy diversos, y hasta contrarios a los principios constitucionales, para formar una comunidad de interesados y en la que se dio entrada a los radicalmente contrarios a ciertos principios constitucionales (como, la unidad de España o la Monarquía Parlamentaria, entre otros).

La oposición pasó cuatro años en unas circunstancias políticas para ellos descorazonadoras: fueron gobernados por una coalición social-comunista en la que la mayoritaria (socialista) estaba sometida a la minoritaria (podemista), que dirigía la acción política, y a la mayoritaria le tocaba el papel de aplaudir (recuérdese las alabanzas del presidente del Gobierno a la Ley de “solo el sí es sí”, de Irene Montero). Además, la acción parlamentaria del gobierno social-comunista recibió, cada vez que resultó necesario, el apoyo de los partidos independentistas catalanes y de los sucesores políticos de ETA.

El 28 de mayo se celebraron en España elecciones autonómicas y municipales. El resultado no pudo ser más contundente. Fue tal el triunfo de la oposición que el Gobierno convocó elecciones generales para el 23 de este mes de julio. Pues bien, al igual que el criado la oposición marchó gozosa hacia Ispahan creyendo que allí España se salvaría y las cosas volverían a ser como antes. Las encuestas demoscópicas predecían una y otra vez que en Ispahan volvería a gobernar la oposición y reinaría de nuevo la felicidad para los que añoraban los tiempos de concordia constitucional.

Pero el 23 de julio la sorpresa fue mayúscula y la oposición, como el criado persa, se encontró con que la Parca Morta los estaba esperando en Ispahan. Fue como si les cortara el hilo de sus esperanzas de volver al consenso constitucional, la división de poderes, el respeto a la Constitución y que se volviera a garantizar, como se dice en el Preámbulo de la Constitución, la convivencia democrática en un Estado social y democrático de Derecho, dentro de la Constitución y la leyes, y conforme a un orden económico y social justo. Y es que quien los esperaba allí era la Parca Morta convertida en una nueva mayoría Frankenstein todavía “más monstruosa”, porque ahora el político decisivo era Puigdemont, un golpista prófugo de la justicia. Pero esto es lo que parece que ha querido la mayoría del pueblo español.