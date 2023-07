O rei Filipe IV, con Portugal independizado para sempre e Cataluña rebelada, quixo, desde o corazón da decadencia española, anovar o mito de Clavijo enxertado na fábula apostólica compostelá, co pensamento posto na grandeza perdida. Así foi como creou, en 1643, a Ofrenda Nacional a Santiago cuxa edición última foi escenificada a tambor batido e na misa de pontifical, respectivamente no Obradoiro e no altar maior da catedral. Tal ofrenda, considerada confesionalista, foi suprimida por decreto da II República Española datas antes do 25 de Xullo de 1931. Pro, no Ano Santo de 1947 e xa a guerra civil deflagrada, Franco repuxo, no territorio controlado polo seu exército, tal ceremonia, exercendo el mesmo de oferente en varias ocasións.

O Caudillo era gostante do berro de guerra “Santiago y cierra España!”, que forma parte do grande relato españolista. O nacionalcatolicismo íase arrequentando, con aportacións tan pobres coma a xacobea, para se constituir en ideoloxía oficial do Réxime, compartida co falangismo. Como se sabe, á morte de Franco non houbo “ruptura democrática” ningunha, senón “reforma pactada” entre intereses converxentes. O laicismo, ou sexa a separación entre os poderes públicos e as confesións relixiosas, non existe na actual realidade monárquica española e o nacionalcatolicismo subsiste vastamente.

Por iso a Ofrenda Nacional a Santiago continúa a figurar no calendario oficial do Estado. A imaxe de Franco recitando a Ofrenda no presbiterio da basílica, co botafumeiro a voar sobre as cabezas de autoridades e oficiantes revestidos magnificamente, sobreposta ás imaxes de Juan Carlos e Filipe en idénticas actitude e función, ilustran ben a continuidade de moita noite de pedra na actual España constitucional.

Non sorprende, pois, que os concellais do PP e do PSOE se unisen, en caricatura da Grande Coalición Alemá, para reprocharlle a alcaldesa de Compostela (apoiada polo BNG e Compostela Aberta) un aceno en favor da separación da igrexa católica da administración pública cando, esoutro día, se puxo en escena o auto arcaizante da Ofrenda Nacional a aquel apóstolo que non pisou realmente Hispania nin Gallaecia de vivo nin veu repousar en Galicia despois de ser en Xerusalén decapitado. A querela da Ofrenda e a apropiación, por parte do arcebispado, do Panteón cívico de Galegos e Galegas Ilustres de Bonaval, colocan Compostela, hogano, no epicentro da vindicación laicista galega, onde estiveran a Carballeira de San Xusto e o antigo convento ourensán de San Francisco. Casos, estes dous, que foron felizmente resoltos en favor do Pobo.