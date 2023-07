Rematado el proceso electoral, y mientras los diferentes partidos se preparan para las sesiones de investidura –tal como están las cosas ahora mismo, el plural es oportuno– llega la hora de abordar una serie de asuntos acerca de los cuales, y a pesar de su importancia, los diferentes candidatos no han dicho ni palabra. Por ejemplo, cómo prepararse para el periodo de ajustes económicos que a partir del próximo año vendrán obligados por la Unión Europea, tanto para rebajar el déficit como la deuda pública. Lo que significa rebajar los gastos y buscar el modo de aumentar los ingresos sin afilar aún más la cuchilla fiscal.

Pero mientras todo eso se desarrolla, parecería oportuno abordar una cuestión de máxima actualidad: si en 2024 habrá que ahorrar, será preciso reducir las Administraciones, que hasta ahora han sido el recurso del Gobierno para contratar sin freno y disimular el desempleo a la vez que situarse en el mismo nivel de inventiva artificial que la ministra de Trabajo y anunciada co/gobernante, Yolanda Díaz. Y la reducción necesaria tendrá que iniciarse. seguramente, por el nivel local y provincial. Está claro para quien quiera verlo que en un Estado de las Autonomías sobran las Diputaciones, y que su teórico papel protector de los pequeños municipios, si alguna vez se tomó en serio, ofrece un balance desastroso.

En Galicia, tal y como informó FARO DE VIGO, los Concellos del interior pierden población y hace más difícil no ya su recaudación sino la prestación de servicios públicos. Quien quiera que sea el político con el coraje necesario para abordar la reorganización territorial habrá de afrontar una tarea gigantesca que pasa obligadamente, tarde o temprano, por la fusión de municipios. Aparentemente desechada la fórmula de las áreas metropolitanas, en Galicia habría una fórmula viable, que sería sustituir a los municipioS por comarcas, en las que uno de los concellos sería el referente- Hay otros modelos, pero en este Antiguo Reino ése parece el mejor, porque levantaría menos protestas que otros. En todo caso, la hora de fusionar ha llegado o está a punto de hacerlo, guste o disguste a los partidos políticos, que perderían poder.

Es cierto que, si para reducir el déficit, y ya ni se diga la deuda pública, habrá que ahorrar, no lo es menos que ese concepto hasta ahora no ha gustado demasiado a la coalición PSOE/UP, y no parece que vaya a cambiar con la nueva de –como mínimo– socialistas y del movimiemto “Sumar”, que ha restado. Y como los Fondos Europeos y el misterio de su distribución todavía durarán, aunque pronto significará el pago de intereses por casi la mitad de la dádiva, el asunto se pondrá feo. De modo que, una vez exprimido el capítulo de ingresos por la vía fiscal, Bruselas insistirá en lo de las autovías y sobre todo el tamaño y extensión de las Administraciones.

Será entonces el momento de elegir. La reforma territorial simplificaría, reduciendo los ayuntamientos, y las comarcas en Galicia serían mejores que otros modelos, aunque no se trata de reformar prêt a porter, y la eliminación de las Diputaciones reduciría considerablemente el gasto. Pero todo eso, o bien otras fórmulas, dependen del poder político, y el actual en España no se presta –aunque hubo excepciones– a los grandes acuerdos de Estado, que son los que se necesitarían ahora en lugar de las componendas para salir del paso que aquí suelen ser los pactos. Por eso hay que soñar con que llegue la hora de fusionar municipios, para empezar, y después recortar allí donde hay enormes gastos superfluos.Y quizá de ese modo, las gentes del común vean aliviadas sus economías.