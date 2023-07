Con cierto retraso y la maldición de Pepe Guisasola por el mismo, os traemos a esta vieja guardia del balonmano provincial, reunido por él y la directiva de la Asociacion de Veteranos Balonmano como cada año hace ya cuatro. Es costumbre homenajear a veteranos y este año lo hicieron a Moncho, Cameselle, Ilarri, Soto, Ecanet, Area, Monzonis, Penelas, Barros, Cortegoso, M.Cobas, Cadenas,Gándara,Chantada y Caride, a los que veis en la foto junto a la futura directiva de (ASOVEBA), Cobas, Abad, Raposo, Paz, Solano, Alejandro y Quique.

Hoy empiezo con música. Estoy escuchando Harta, y ya con un solo tema se advierte que quienes están detrás, los de Para entrar a vivir, son gente con kilometraje por nuestra música. Claro, esta banda de rock viguesa nació en marzo de este año pero no con bollitos, neófitos, sino con experimentados músicos del paisaje gallego. Cómo no con Daniel Vidal, voz principal y guitarra, Willy Prada al bajo y Víctor Franco en la batería, a quien ya conocimos en otras guerras. ¿Es que no recordáis a Vidal en Tronka Jazz Quartet y guitarrista en grupos anteriores como Cooltrainband y Ros Viola? ¿A Franco en Phantom Club, Cubo Metálico, Blues do país, Claudio Gabis y un largo etc.? ¿A Prada de bajista en Crónicas Pop y anteriormente en Monas del Ritmo, el grupo de los 90 Los Ronkos y otros? Dice Daniel que “lo que realmente distingue a esta banda es su enfoque conceptual y su profunda pasión por la música. Han trabajado arduamente en la creación de canciones que, aunque sencillas, tienen una notable riqueza musical. Ya tenéis sus primeros temas en Spotify, grabado en directo y mezclado por Jordi Ribas. Y cuando se trata de los escenarios, promete brindar un concierto enérgico. La ciudad de Vigo ha sido durante mucho tiempo un semillero de talento musical, pero aquí tenéis los efectos de toda una reconversión.

Música, poesía libre e incluso cantareiras en la Fundación Sales

Y continúo añadiendo poesía porque mañana, que parece que no hará día de playa, el plan perfecto lo tenéis en la Fundación Sales, en la avenida de Europa. Nuestro jardín botánico vigués se llenará de música y poesía en la voz de nuestro gigante neoyorquino Marcos de la Fuente, poeta de altura indiscutible (casi 2 m) y no menos altitud innovadora. La Pólvora estallará en el jardín en lo que ya es una tradición del verano olívico: su concierto. El francés Pierre Chauvency a las cuerdas, Rupert Error en los teclados, David Fermoselhe al saxo y el productor musical 2Pas0s en los ritmos y programaciones construyen un sonido onírico y pegadizo en el que bailan los versos y diatribas del vate vigués, que sigue construyendo puentes sobre el Atlántico y presenta, mañana viernes, los temas nuevos de la banda. Una propuesta que bebe de grupos vigueses como Golpes Bajos, Estereoceano o Armadillo. Como artista invitada tendrán a la cantareira Iria Medraño, con sus cantigas del s. XXI, además de invitadas ilustres cuyo nombre no se me está permitido desvelar todavía. Después del concierto habrá Micro Abierto para músicos y poetas, en lo que se plantea como una reunión y encuentro de la escena artística, con las voces de Malvares, Lupita Hard o Nila Pousa entre otras. Para terminar el evento, que más que un concierto se presenta como una fiesta para toda la familia, el propio 2Pas0s pinchará música para mover el esqueleto en lo que será, sin duda, una cita memorable de este verano 2023 en Vigo.