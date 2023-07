En plena negociación, más o menos discreta, del PP –y el PSOE...– para intentar aquel el milagro de gobernar tras haber ganado las elecciones sin aritmética suficiente, y el segundo para alumbrar el nuevo gabinete Frankenstein mientras discute el precio, un gran número de “expertos” se devana los sesos. Y lo hacen para averiguar y explicar lo ocurrido el 23-J desde múltiples enfoques. El problema es que parece haberse olvidado algo que, quizás por elemental, no llamaba la atención. Y es bien sencillo de citar: a la hora de la verdad, no poca gente del común reflexionó y llegó a la conclusión de que el partido que ahora dirige el señor Feijóo no es de fiar.

Que nadie se alborote: es sólo una opinión personal que quien la expone tratará de argumentar. Pero que, antes de proseguir, conviene matizar, sobre todo en un punto: no se refiere a la desconfianza tanto al candidato cuanto a su partido. O sea, a todo ese conglomerado de cargos, aspirantes y vacantes en espera de destino que conforman el llamado staff, en este caso del PP, pero que en realidad existe en todos los partidos. Y en el que se enmarca, desde luego, el equipo de asesores –áulicos y de los otros– que esta vez se suponía eran los encargados de llevar poco menos que en volandas a don Alberto a la gloria. Pero no funcionó, acaso por olvidar que en ocasiones hay que predicar con el ejemplo incluso en el ámbito de la política. Ocurre que, dicho con todo respeto, el Partido Popular ha cometido demasiadas contradicciones, antes y durante la campaña electoral. Algunas, de tipo local o comunitario que pasaron desapercibidas en la esfera nacional, pero otras impropias de consejeros miopes o, lo que es peor, distraídos. Y como muestra basta un botón: mientras el señor Feijóo pedía que no hubiese pactos con Vox al menos antes del 23-J, sus barones y baronesas organizaron, puede que por lo de “más vale pájaro”, es decir, gobernanza, “en mano que ciento volando”, una serie de acuerdos, alguno tan ridículo antes, durante y después como el de Extremadura, dando así alas a la campaña de don Pedro Sánchez, casi en exclusiva dedicada a realzar los peligros de un gobierno con la extrema derecha dentro o apoyando desde fuera. Y metiendo el miedo en el cuerpo a mucha, mucha gente. Y es que, en España, la mayor parte de la sociedad le tiene más miedo a la extrema derecha que a su correspondiente de la izquierda. Básicamente por memoria histórica –lo que explica por ejemplo los resultados contradictorios en Andalucía entre sus autonómicas y las generales– y en la comparación entre los desmanes de la II República en tres años y la dictadura de Franco durante más de cuarenta. Y los recuerdos se heredan, como sabe mejor la izquierda que la derecha, por eso la “remontada” del PSOE olvidó ya el amortizado asunto de las corruptelas y se volcó en el miedo a Vox. Quizá exagerando mucho, pero funcionó, y eso –en elecciones, cuando todo sirve– es bastante. Pero hay quien no escarmienta. Y aunque parezca cosa distinta, también en la estética –al menos– el PP cayó en prácticas contrarias a lo que predica. Lo de la lista más votada lo olvida cuando le conviene, al igual que los rivales a los que se lo reprocha, y en aquello de las “puertas giratorias”·, algo muy parecido. El caso más reciente, en Galicia, designando –su mayoría absoluta lo permite– senadores en representación de la autonomía a un triunfador como el alcalde de Ferrol, señor Rey Varela –acaso como un bonus– y, tal como anunció este periódico, al polémico don Manuel Baltar, seguramente como premio a los servicios prestados al ceder a las exigencias del propio PPdeG. Es una vergüenza, sin que importe que otros, como el PSdeG, hagan lo mismo. Todos ellos condenaron esa práctica, que les desprestigia y, lo que es peor, resta autoritas al Senado. E indigna a la gente, que ya no se fía de la política. 