La España confrontada

Analizar el resultado de las elecciones del domingo es tarea compleja y de difícil conclusión. El pasado es en este caso el referente de una situación ya sucedida, de un bloqueo que, salvo movimientos casi imposibles, conducirá a unos nuevos comicios. Nadie podrá formar gobierno con los números existentes. Ni el PP, salvo el apoyo del PNV, ni el PSOE si no se aventura en un futuro que ponga en riesgo el modelo constitucional. Puigdemont decide si gobierna la izquierda y el nacionalismo. El PNV, que ha perdido su carácter mayoritario en el País Vasco, si lo hace el PP.

España, a la vista está, se encuentra dividida en dos bloques casi perfectos; dos bloques que se han confrontado de modo radical y que hacen difícil la convivencia y un gobierno que sea sentido como común. La radicalidad tiene como fruto esa división que no parece que pueda ser superada y que la clase política alimenta a falta de argumentos democráticos, sustituidos por la demagogia más elemental. Podría decirse que no se ha votado a, sino contra alguien, que no se han votado ideas, sino contra el adversario, que se ha votado con la hiel, no con la miel, que no se quiere al otro, que se rechaza, que ha prevalecido el miedo, no la esperanza.

La campaña electoral ha sido de un nivel tan ínfimo, tan grotesco en ocasiones, que a día de hoy es casi imposible saber qué se ha votado, sustituido por el quién. Si preguntas, seguramente, la respuesta será que no se quería desmembrar España o que había que evitar a una extrema derecha que tampoco es tal, en el sentido estricto de la palabra. Se ha votado con el alma de una España que ha perdido, en manos de una política de baja estofa, su libertad y en la que los ciudadanos solo se hallan a sí mismos en oposición a los hasta hace poco conciudadanos.

Lo que viene será un bis de otros tiempos, un pasar meses en los que los partidos, sin límite alguno, pues a nada se han comprometido y con las manos libres, harán aquello que les convenga para alcanzar el poder. “Cosas veredes Sancho”. Y, al final, el “no es no” imperará salvo que alguien queme sus naves y apueste por lo inesperado. Nada es sagrado en un país en manos de una clase política que ha degradado el debate, que juega con los sentimientos, que antepone sus intereses a los generales. Nada es compromiso, porque no se comprometen salvo con ellos mismos, ni ceden ante lo que se opone a sus objetivos inmediatos. Mejor será desconectar un tiempo y volver cada cual a lo nuestro; eso sí, sin olvidar la responsabilidad de haber perdido la condición de ciudadanos libres.

Nada hay que criticar cuando se ejerce el derecho al voto; nada al votante. Mucho a quien pide el voto en un marco tan gris, tan vacío de proyectos, tan incierto en promesas como pleno de falsedades. España ha dicho y ahora llega el momento de la responsabilidad de quien ha de administrar esa decisión. Harán lo que saben, no más. Y nada podrá cambiar una democracia decadente basada en una confrontación que divide, que hastía, que conduce a la nostalgia. Nuestra joven democracia pronto se vistió de las viejas rencillas, alimentadas desde ambos lados con la pasión ciega que ofusca. Y ahí estamos, sin que nadie sea capaz de alterar un estado ánimo que solo favorece y pone en manos de la política nuestro destino.

La única revolución deseable sería la de las ideas, la de la coherencia con programas menos influidos por los términos confusos del progresismo y el conservadurismo, adjudicados por razón de quien los pregona, no por su carácter y contenido. La única revolución lógica sería la de hacernos mayores y no ceder ante los discursos elementales cargados de desesperanza o solo aparentes por salir de sesudos estudios de opinión, es decir, de manipulación. Pero para eso habría que abandonar el control de la educación como base del sistema educativo y perseguir hacer hombres y mujeres libres.

El domingo volvimos al pasado. Y ese pasado, gobierne quien gobierne, no anuncia un futuro de paz y encuentro, sino de deconstrucción de la convivencia.

Meses nos esperan en los que la incertidumbre será la que determine la vida de todos. Y mientras, lo que a todos interesa se olvidará o relegará a un segundo plano.