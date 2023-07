Concluida la fecha, 25 de Julio, en la que se entrecruzan a través de su nomenclatura las diversas definiciones de este Antiguo Reino –Día del Apóstol, Día de Galicia y Día da Patria Galega, además de algún otro–, y que a la vez dibujan las distintas y distantes visiones social y política de esta tierra, quizá sea buen momento para analizar sus perspectivas. Y hasta especialmente oportuno, porque apenas transcurridas 48 horas después de unas elecciones que han confirmado la división de España en dos grandes bloques casi iguales, el dibujo del futuro gallego sigue en la zona gris. Cierto con muchos matices, pero en gris.

(Entre esas peculiaridades no es la menor la probable continuidad de la presencia, repetida, de comunistas en el previsible nuevo Gobierno. Lo que no es una herejía política, pero una contradicción con el ideario de la Unión Europea a la que pertenece el conjunto de comunidades llamado España. Sin mencionar, por cierto, la curiosidad de que es éste el país más bipolarizado, con Italia, del continente. Con un Gabinete que, quizá, cambie de caras, pero no de ideas, aparte de que integra en su órbita lo que no existe en cualquier otro lugar: a quienes, no queriendo ser españoles, decidirán buena parte de los asuntos importantes de un Estado del que tampoco se consideran miembros Lo que reitera aquello de que Spain is different.)

En términos de interés específicamente gallego, y además de lo que se ha dejado escrito –incluso aceptando que el señor Feijóo, si no hay una situación de bloqueo con repetición de elecciones y/o sorpresa en la investidura, aparte de una posible mala digestión de resultados en el staff del PP–, don Alberto tendrá oportunidad como líder de la oposición, para defender los intereses del Noroeste desde lugar más idóneo que hasta ahora. Y los del resto de España, por supuesto –que lo va a necesitar– pero con la autoridad añadida de haber ganado unas elecciones que ahora no sirve porque la aritmética que emplea el bloque de la izquierda para sumar es la del totum revolutum. O sea, no una mayoría “social”, sino otra artificial. Como la del invento de Díaz.

Todo eso debe contar en el papel que probablemente le ha tocado al señor Feijóo en la tómbola electoral. Un aspirante de curriculum político excelente, pero que algunos de sus asesores presentaron como “invencible” sin conocer a fondo los trucos –legales– del Congreso y una realidad muy bien camuflada por sus adversarios, algunos de los cuales reúnen todas las “virtudes” de la política cortesana: falta de conciencia, ambición desmesurada y, sobre todo, principios a lo Groucho Marx, de los que, si no gustan, se cambian y a otra cosa. Así lo hacen todos cuando les conviene, si bien, es cierto que unos más otros. Y también lo es que de vez en cuando aparecen los escrúpulos, cuya falta es otra de las citadas “virtudes” del oficio.

Retomando la cuestión de las expectativas de Galicia ante la hipótesis probable de que repita el Gobierno actual, con menos carteras, quizás pero en la misma línea, hay que referirse obligadamente a la Xunta. Porque son muchas las justas reclamaciones que se han hecho desde aquí, y en la práctica sin alguna respuesta positiva. Y dada la ceguera intencionada de la oposición ante la relativa proximidad de las elecciones autonómicas, y por tanto su falta de apoyo a una justa causa de país, habrá que recurrir a hacer posible lo necesario, es decir, ejercer la Política con mayúscula, algo que implica buscar respaldo donde sea menester. o sea, lo que el gobierno gallego apenas ha conseguido, pero la esperanza es lo último que se pierde para lograr el cambio de las expectativas.