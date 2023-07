Celta de Vigo, ano 1996

Á afección máis nova do Celta posibelmente ninguén lle dixo que hai 27 anos, no 1996 e sendo presidente Horacio Gómez, fixera unha forte campaña contra a violencia de xénero, tendo sido o primeiro e único equipo de fútbol da España que se comprometeu públicamente contra desta eiva social. Coido que este é un bo momento para o lembrar.

Era unha época difícil na loita contra a violencia dirixida ás mulleres pero o presidente abrazou esta campaña cun lema directo: "Xogo limpo entre homes e mulleres". Déronse rodas de prensa anunciando a campaña e fíxose chamamento aos outros equipos de fútbol para sumárense aínda sabendo que era moi difícil que aceptasen. Acordouse que o día do Celta-Valencia fosen emitidas no descanso mensaxes co devandito lema xunto con outros chamamentos ademáis das pancartas que considerásemos. Así foi.

"Foi un día emotivo cun Celta transformado en vangarda social, a violencia de xénero aínda estaba a ser cuestionada"

Foi un día emotivo cun Celta transformado en vangarda social, a violencia de xénero aínda estaba a ser cuestionada por algúns sectores reaccionarios que por desgraza, están a rexurdir querendo que as agresións e asasinatos de mulleres volten ser consideradas coma un problema da esfera privada.

Hoxe, o presidente Mouriño sabemos que está a vivir momentos difíciles cun agresor de mulleres como Santi Mina, condenado polos tribunais por segunda vez. É de agradecer a digna e rexa decisión, dende o primeiro momento, da exemplar institución celeste que o agresor non merece representar.