Dice avecilla, que lo vio, que las caras del sanedrín del PP en Génova street eran todo un funeral. Llamó la atención el rojo fuego que lucía Isabel III, mas conocida como Ayuso, que aparentaba feliz a pesar de que en su comunidad las cosas no fueron como esperaba. Eso, y los gritos de apoyo a la dama surgidos entre los que se agolparon ante el edificio, sentaron fatal en la corte jacobea. De ahí que ya hayan surgido los primeros avisos: “Alberto, guárdate de los idus de marzo”. Ojito.

El pájaro, que lleva ya mucha mili volando, advierte que es posible la primera descarga de fuego amigo contra el que hace apenas una semana era “el deseado”, y ahora empieza a parecer “el desdichado”. La vida política es así, breve y especialmente peligrosa, y quien lo dude que pregunte en la cofradía de los fieles difuntos. Allí le darán cuenta de cómo se las gastan en las catacumbas de los partidos cuando falla el que lleva el pendón. Aunque como O Noso Ex, no fracasaron. ¿Eh?

En todo caso, van a tener todos que hacer como en los tiempos del “patrón”, es decir, Don Manuel Fraga, que los reunía para hacer ejercicios espirituales y penitencia por sus pecados –políticos, claro– en un convento de la Galicia interior. Es cierto que varios se escapaban por las ventanas, pero solo conseguían que en vez de meditación les pusieran cilicio. Ya no queda ninguno de aquellos en servicio activo, aunque varios preparan sus memorias. Así que a ver. Uf.

Entre tanto, y visto lo visto, hay ya numerosas cartas en las que se anulan reservas de viaje para celebrar nombramientos que se esperaban y que hasta dentro de cuatro años –por lo menos...– no se van a ejecutar. Hay nombres que esperaban incluso una Delegación del Gobierno en alguna comunidad, con preferencia Galicia, o, si no, alguna cercana, pero los hados no lo han permitido: alguien olvidó que Petrus tiene siete vidas (políticas) y por eso pasou o que pasou. ¿Capisci?