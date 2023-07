Avanzar en Pontevedra e Vigo para unha Galicia de futuro

Hoxe a ledicia, os sorrisos e a felicidade inundan Galicia para celebrar o seu grande día. Unha xornada na que festexamos a nosa terra, as nosas xentes pero tamén a nosa forma de ser e estar no mundo que é única. Única porque vivimos nun lugar único, cheo de xente con grandes capacidades, loitadora, que medra ante as adversidades e ten demostrado, ao longo da historia, que o tesón é un dos nosos puntos fortes e que, ademais, nos ten permitido situarnos a nivel internacional como referentes en numerosos ámbitos da sociedade.

Por primeira vez comparto con vós a celebración do Día de Galicia como presidente da Deputación. Non podo máis que sentirme orgulloso porque Galicia é o que é hoxe, unha terra aberta, plural e acolledora, grazas ao impulso dunha provincia tan dinámica como Pontevedra e dunha cidade como Vigo que se ten convertido xa no motor económico do Noroeste Peninsular. Por iso hoxe tamén me sinto especialmente responsable, porque todo o camiño que queda por diante no avance da provincia de Pontevedra, da cidade de Vigo, é un paso fundamental para construír unha Galicia con máis futuro.

O mundo local é decisivo para encher Galicia de oportunidades. Seino, ademais de boa man porque a miña vida política comezou no momento no que fun elixido alcalde de Rodeiro. Pero tamén sei que o traballo conxunto, a lealdade, o respecto e a colaboración entre institucións son a mellor forma de avanzar. Por iso, nesta nova etapa que vimos de abrir na Deputación de Pontevedra, todos os concellos desta provincia sen excepción serán coidados con mimo. Acompañarémolos, axudarémolos, estaremos ao seu carón e farémolo, ademais, evitando confrontacións, pois a miña vontade é a de tecer pontes e sumar sinerxías.

Este novo ciclo que comeza na institución provincial vai estar marcado por unha forma de gobernar distinta. Queremos que esta sexa unha administración aberta, próxima, para todas a todos, onde se traballe en equipo, da man, con ilusión e compromiso, desde a lealdade institucional, e situando no centro ao mundo local para dar resposta e solucións ás demandas da cidadanía. Soamente deste xeito poderemos afrontar os retos de futuro dun mundo en constante cambio.

Temos unha cidade, Vigo, que ten convertido á provincia de Pontevedra no puntal económico de Galicia. Sabémolo e por iso imos apostar pola promoción da nosa economía, pola creación de postos de traballo e por potenciar sectores produtivos como a industria e o sector primario ao longo deste mandato. Tamén impulsaremos o turismo porque Pontevedra é a provincia líder de Galicia neste ámbito e este é un dos sectores estratéxicos da nosa economía. Farémolo, ademais, en liña coa nosa forma de gobernar: aberta, próxima, transparente, para todas e todos, da man dos concellos e, por suposto, do sector privado.

Imos centrar tamén os nosos esforzos en abordar o reto demográfico, con políticas para frear o avellentamento da poboación e facilitar a conciliación. Tamén poremos o foco na mocidade da provincia, cuxos problemas comprendemos e cuxas demandas escoitaremos con atención para darlles solución. Sabemos que a xuventude de Pontevedra é exemplo de talento, valentía e creatividade, e tamén que estes son os piares sobre os que se asenta unha provincia de futuro. Por iso incidiremos tamén na conservación do medio ambiente, xa que para garantir o porvir da nosa terra é necesario poñerlle freo ao cambio climático.

Redobraremos esforzos no ámbito da cultura e a lingua ás que, nun día como este, tanto lles temos que agradecer por ser sinais de identidade fundamentais desta terra. Non podemos esquecer que esta provincia ten unha industria cultural punteira, cun potencial inigualable, que ten acadado os máis relevantes galardóns estatais e internacionais e está a situarnos neste mundo global.

De igual modo acontece co deporte. Pontevedra conta con numerosos deportistas de alto nivel, ducias de medallas olímpicas, novas promesas que debemos potenciar e clubs e entidades que están a fomentar o deporte de base. Con todos eles traballaremos arreo, da man, porque se xa é indubidable que o deporte é cuestión de saúde tamén é un elemento fundamental, polos valores que transmite, para construír sociedade.

O apoio ás asociacións e colectivos de diferente índole, a cooperación, as relacións transfronteirizas, as infraestruturas e os servizos públicos serán tamén retos deste novo ciclo para a Deputación de Pontevedra. Coidarémolos porque son as engrenaxes que manteñen en funcionamento a provincia e porque somos moi conscientes da súa capacidade para xerar riqueza, unir pobos, fomentar a relación social e a vida.

Estamos moi orgullosos do proxecto político que temos en marcha na Deputación de Pontevedra e estamos, tamén, moi seguros de que será a peza decisiva para construír unha provincia máis dinámica, punteira, equilibrada, vertebrada e unida. Esta é e será a nosa meta e así, deste xeito, mirando cara adiante con esperanzas, ganas, optimismo e forza para construír unha provincia chea de futuro e oportunidades é como queremos celebrar o Día de Galicia. Felicidades Galicia. Felicidades galegos.

*Presidente da Deputación de Pontevedra