Ahí tenéis a un grupo numeroso de quienes hace más de 60 y hasta 70 años correteaban como niños por el barrio vigués rodeando al cura en torno al cual giraba una parte de su vidas con la Acción Católica como espacio referencial. Hablo del padre Moisés, párroco jubilado de La Colegiata, que celebró con ellos su 95 aniversario con una comida en el restaurante La Parra de la Rúa Alta. Todos recuerdan cómo trabajaba con ellos desde el punto de vista religioso al que estaba obligado, pero también cómo buscaba otras vías de desarrollo de su personalidad por el teatro, la música, las caminatas o campamentos… El pater Moisés vive ahora su tardía jubilación en la residencia sacerdotal y el cariño que le tienen sí que es memoria histórica.

Del Chaver a La Carla y tiro porque me toca

Los ojos son, según el filósofo Béla Hamvas, el sentido abstracto, nunca establece contacto directo con los objetos; el oído acerca las cosas un poco más; la nariz consigue advertir su fragancia pero, la boca ,¡ay la boca!, es la fuente de la experiencia inmediata. De todos esos sentidos se ocupó este domingo mi amigo Fernando Domonte, periodista a Dios gracias jubilado y autor de éxito reciente con sus “Contos da beiramar”, que hizo el domingo una minigira desde Vigo hacia la belleza circundante, concretamente un salto feliz gastronómico a Tomiño. Primero hizo parada en Casa Chaver, en Figueiró, esa taberna a los pies del santuario de San Campio que anda por su cuarta generación con Suso bajo la parra, y departió con el octogenario patrón, Rafa Chaver, fiel lector de FARO de los buenos de antes, de los que leen de cabo a rabo cada ejemplar. Luego se fue a comer a La Carla, esa magnífica tapería tomiñesa que ambos descubrimos hace muchos años de la mano de Mané Villa y Juan Peixoto, cuando sólo era un furancho, y allí vio con complacencia cómo Antía, una de las herederas, que nosotros conocimos con 16 años y que ahora tiene treinta y tantos, es el alma y corazón del local, atenta atodo, de manera ejemplar; y vio también con estupefacción como en la mesa contigua cuatro hombretones degustaban suculentas tapas acompañándolas de Coca-Cola. No está incluido tal comportamiento en el Código Penal, pero debería.

Entre 300 y 400 carneiros prestos al asador en Moraña

Mientras tanto, en otra parte del rural gallego, nuestro excolaborador de deportes Gamallo Camiño nos advierte desde Moraña, felizmente sentado en una terraza en la cercana casa rural Torre do Río al frescor del Umia, no lejos de pazo A Toxeiriña, sin soberbia pero con la satisfacción de patriota local: ya no se admiten más solicitudes para encargar “carneiros ao espeto” en la fiesta de tal nombre que celebrarán este domingo en la carballeira de Santa Lucía. Palabra del alcalde, Sito Gómez, que calcula que se asen unos entre 300 y 400 entre los encargados y los que van por libre –muchos–. Bueno, eso no obsta para que podáis consumirlo en los restaurantes del entorno sea Xabique, Senín, O Congo, Giao, O Pouso Casa Varela, aparte de asadores oficiales como Suso “o muiñeiro” y particulares como Senín, Ángel Durán, Carlos de San Lorenzo.

Y la peña Los espetados

Pero si hay una peña curiosa que da vida a esta fiesta a la que asisten no pocos vigueses es la de “os espetados”, fundada en 2007 y que cada año, desde el jueves, militan con sus camisetas en charangas, conciertos, rondallas… hasta la comida del domingo. Preguntadle a Antón Gamallo, que es morañés residente como entrenador personal en Vigo y uno de sus miembros más activos. Es la peña con más socios, más de cien cada año, pero con sus camisetas llegan a 200 en las fiestas, con infiltraciones internacionales de Holanda, país de Gales, Filipinas…. Además de nacionales de Andalucía o Canarias.