Hablaba el Gobierno de remontada a las encuestas, pero el que tuvo que remontar finalmente en el escrutinio fue el partido de Feijóo. Es solo una señal de que las de ayer, más que unas elecciones, fueron un partido de fútbol o más precisamente una final de Copa. Hubo alternativas en el marcador, emoción a raudales y cierta sensación de que tal vez haya que llegar a la prórroga de unas nuevas elecciones. Solo faltó que José María García radiase en directo la función.

En términos futbolísticos, que son los que convienen al caso, el resultado sería una victoria de la derecha con sabor a empate. España es un país con tendencia a la división, donde solía decirse que siempre andamos detrás de los curas: a veces con un cirio en la procesión y otras veces con un garrote.

Aun así, el que acaso haya perdido más es el equipo que partía como favorito y, efectivamente ha ganado en número de escaños, aunque no tanto en porcentaje de votos. A Feijóo, entrenador del PP, le hacía falta una victoria contundente que no dejase lugar a dudas ni a cálculos aritméticos; razón por la cual se puede deducir que no estará del todo contento con el resultado.

La razón es que el entrenador del equipo rival, autor de un conocido “Manual de resistencia”, ha aguantado en efecto mucho más de lo que le pronosticaban las encuestas. Sánchez ha sabido retener a su electorado y captar parte del que antes pertenecía a Podemos.

Para su desgracia, Sumar –la nueva marca– ha restado más bien cuatro escaños a los que consiguió bajo el antiguo nombre; y al final la operación aritmética se salda con lo comido por lo servido.

La estrategia de Feijóo, que consistía en rebañarle votos al PSOE por la izquierda y a Vox por su derecha, solo le funcionó, en apariencia, por la banda de estribor. Se conoce que no es fácil soplar y sorber al mismo tiempo.

La derecha más extremada se ha dejado casi un tercio de sus escaños sobre el césped, que muy probablemente habrán ido a parar en su mayoría al PP. Los 47 diputados extra con los que Feijóo mejoró ayer los anteriores resultados de su equipo son, sin duda, un avance más que notable; pero la fuerte resistencia de su principal contrincante hará que no se valoren como sucedería en otras circunstancias.

Lo que se deduce del emocionante partido de ayer, en todo caso, es que los españoles han vuelto a comportarse como una sociedad bipolar.

No es que haya vuelto el bipartidismo, pero a nadie se le escapa que los dos principales partidos han aumentado su facturación en las urnas hasta sumar 258 de un total de 350 diputados. Sus apéndices a derecha e izquierda, que se suponía iban a servirles para completar mayoría absoluta, apenas reúnen 64 escaños. Bastantes menos de los que Podemos y Vox obtuvieron en el año 2019.

La conclusión de unas elecciones que se retransmitieron con minuto y resultado, como un partido de fútbol cualquiera, es que nadie ha quedado contento, pero tampoco hay frustraciones excesivas. Se supera así la vieja tradición según la cual todos los partidos se declaraban ganadores al término del escrutinio. Esta vez se les ha visto imparcialmente mohínos a todos. Excepto a los nacionalistas, que tal vez podrían impulsar aún una remontada fuera del tiempo de juego.