Los resultados electorales no me han sorprendido. Ya en mayo escribí en este diario sobre la movilización del voto en la izquierda y la dificultad de que PP y Vox fuesen a superar los 170 diputados; lo que hace casi imposible sumar 176 porque donde esté Vox hay pocos partidos nacionalistas o regionalistas que quieran estar. Y en esta misma clave me he pronunciado en las últimas semanas en los foros en los que se me ha preguntado.

El corolario de lo anterior es que entramos en territorio más complejo incluso que el actual. Creo que es más probable que repita la coalición actual que Núñez Feijóo sea el próximo presidente. En este caso cabría aguardar una presión si cabe más intensa sobre el Gobierno. Desde su derecha, porque se redoblarán los mensajes de la falta de legitimidad del Ejecutivo. Y desde quienes les apoyen en el Congreso, por las mayores contrapartidas que pueden exigir. Pero también es altamente probable que las cifras hagan imposible que haya acuerdo de ningún tipo y nos vayamos a nuevas elecciones en unos meses. Un período con Gobierno en funciones y al frente del semestre europeo; caracterizado por un ruido en el debate público insoportable: un tiempo perdido para la toma de decisiones importantes para España y los españoles. Lo que sí descarto es que PP o PSOE apoyen a su rival con una abstención. Cierto que ha pasado en las últimas semanas en municipios y diputaciones. Pero la polarización y la desmesura de algunos líderes en el ámbito estatal en los últimos meses ha dinamitado esta posibilidad. Y mi pesimismo se extiende más allá: no creo que una repetición electoral vaya a proporcionar un nuevo equilibrio estable. La único que nos puede ayudar a medio plazo es que se recupere el sentido de Estado y las formas. Más templanza y respeto; mayor esfuerzo por volver a hablar y pactar en todos los ámbitos que se pueda. Rebajar la tensión y dejar de alimentar bulos y teorías conspiratorias; apoyarse en mayor medida en expertos independientes (de verdad) para construir con fundamento amplios acuerdos en un escenario de coalición de gobierno en minoría o de un gobierno en funciones. Porque me temo que nos queda por delante un largo tiempo en uno u otro de estos escenarios.