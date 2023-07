Cuatro Cosas

Ya, ya, todo quisque estaba pendiente ayer de lo gordo, o sea, de las generales ytalytal, pero la nueva tropa de los municipios, por lo que cuenta avecilla, quería dejar cerrado antes de que acabe el otro rollo, lo de la Federación Galega de la cosa. O sea, la Fegamp presidida hasta ahora por el alcalde de Vilagarcía, que lo hizo a gusto de la gran mayoría, aunque siempre hay matices. Bien, pues avecilla dice que aparecen aspirantes al relevo. Y que el PSdeG no es lo que era. Jo.

Pues sí, los contactos del pájaro indican que desde el sector aliado, o sea, los nacionatas de lady Ana, hay quien piensa que el equilibrio en ese tenderete ha cambiado bastante, y aunque es cierto que aún no tiene el BNG más peso que los otros, quiere mayor cuota y no le harían ascos a la presidencia. Contra lo que está, por supuesto, el PPdeG, que quiere hacer valer la aritmética de concejales y que anda crecido con la reconquista de una Diputación y Ferrol. Ojo... Uyuyuy...

Bueno. y ya que se menciona a las diputaciones, sabed que en la de A Coruña, que preside el prior de la orden valentiniana, se pondrá en marcha el mismo modelo que tantos éxitos les ha proporcionado a la coalición del rojerío: llevarse bien, pensar en la provincia, y dejar de tirarse faroles y filtraciones. Como por ejemplo, lo de que el presidente quiere ser candidato a la Xunta. Tal como está el panorama, Anacleto ya oyó que, si no quiere presentarse Besteiro, para él. Yes...

¡Ah! Que, hablando de aspiraciones. sabed que Gonzalvus aún no se ha decidido. De su época como secretario xeral del PSdeG ha aprendido un oeuf, y ahora prefiere esperar a las reacciones a lo de ayer antes de anunciar su decisión final. Pero al agente secreto le consta que no son pocos los compañeros que le han dicho que dé el paso adelante, aunque hay algunos que lo hacen con unas intenciones que no son las que parecen que son. ¿Capisci...?