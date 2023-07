Este su escribidor de ustedes retoma sus artículos, después de una temporada de descanso, con ánimo renovado para trasladarles alguno de sus propios pensamientos y sentimientos, así como los de otros autores, modificados o no. Como siempre, no trata de molestarles y, aún menos, de imponerles nada. El que me lean o no y, aún más, el que compartan o no lo que pienso o siento, solo de ustedes depende. Es verdad que uno lo hace con la mejor intención y con limitadas esperanzas, porque tal como dijo el filósofo y apologista francés Blaise Pascal (1623-1662): “El mundo está lleno de buenas máximas y vacío de gente que las aplique”. Quiero hoy referirme concretamente al principio “vivir y dejar vivir”.

“Vivir y dejar vivir” –cuyo equivalente en inglés es live and let live– es un principio fundamental que incluye la tolerancia, el respeto y la coexistencia pacífica entre las personas. Conlleva aceptar y permitir que los demás sigan su forma de vivir de acuerdo con sus propias elecciones, con el único límite que no afecte de forma negativa a los demás. “Vivir y dejar vivir” implica el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y el derecho a que cada cual sea el mismo, sin que tratemos de imponerle nuestros valores y modo de ser y pensar. “La verdadera grandeza, no necesita la humillación del resto”, según acertada afirmación del escritor mexicano Amado Nervo (1870-1919). El principio de “vivir y dejar vivir” promueve la convivencia, la armonía social pacífica y la aceptación de la diversidad. Su aplicación acentúa nuestra tolerancia, comprensión y respeto hacia los demás. Sin embargo, aunque la tolerancia sea el respeto por las ideas de los otros, no es buena de forma absoluta. Así lo sentenció el escritor y analista crítico alemán Thomas Mann (1875-1955): “La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”. No podemos acostumbrarnos al mal por el simple hecho de que nos hemos acomodado a él. Por el contrario, sí es conveniente aceptar los méritos ajenos, algo sobre lo cual el escritor y naturalista alemán Goethe (1749-1832) dijo: “El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio”.

Clave fundamental para “vivir y dejar vivir” está en conformarse con lo presente y no estar buscando, de forma continua y hasta obsesiva, nuestra realización en el mañana, ni mucho menos en la comparación con otros. No podemos pasar la vida preocupados por el mañana en vez de vivir feliz y honestamente el hoy. Ir a la historia y volver al presente sin cambios no sirve para nada, hay que hacerlo para tener en cuenta las experiencias anteriores, con sus aciertos y sus errores, para aplicarlas al momento actual y que no se repitan, al menos, las grandes equivocaciones. Es imposible no cometer un error, pero es una tontería el repetirlo a sabiendas del resultado anterior. El riesgo de anclarse en el pasado se incrementa en la ancianidad. A medida que pasan los años –se lo dice este viejo escribidor–, el pasado se proyecta más sobre nuestro presente, como si quisiésemos ver proyectar de nuevo la película de nuestra vida. Demasiadas veces escuchamos cómo un anciano repite la respuesta me da igual, lo que no implica que sea indiferente a las cosas, es consecuencia de que, a medida que avanza su edad, pierde capacidad de adaptación y se ve recortada su propia libertad.

En la mayoría de las ocasiones no nos gusta el cambio constante y el ajetreo, sino un lugar seguro y cálido donde el tiempo transcurra lentamente y podamos disfrutar de las personas y las cosas que nos gustan y queremos. Eso no significa que nos quedemos inmóviles o, aún peor, que nos inmovilicen. El novelista y dramaturgo francés Honoré de Balzac (1799-1850) afirmó: “Un hombre nulo es algo horrible. Pero hay otra cosa peor: un hombre anulado”. El que nos conformemos con nuestro lugar y nuestras cosas, no implica que no tengamos aspiraciones de progreso y no realicemos los cambios necesarios que exige la vida misma. Para lograrlo, hemos de realizar las acciones pertinentes, sin precipitaciones ni dilaciones, todo con tranquilidad y en el momento oportuno. Eso sí, siempre con el ánimo, el esfuerzo y la constancia necesarias. Cuyo sentido refuerzan las palabras del escritor estadounidense Ray Bradbury (1920-2012), quien se consideraba a sí mismo “un narrador de cuentos con propósitos morales”: “Uno debe inventarse a sí mismo todos los días y no sentarse a ver cómo el mundo pasa allí adelante, sin que uno participe”. No, nos quedemos nunca completamente satisfechos con lo hecho, pensemos que siempre se puede hacer más o, al menos, perfeccionarlo. En todo caso, nuestras aspiraciones han de tener un límite. En palabras del teólogo y filósofo del idealismo alemán Friedrich Hegel (1770-1831): “El que aspira a algo grande, ha de saber limitar sus deseos; quien, al contrario, todo lo quiere, no ambiciona, en realidad, nada y nada consigue”. En fin, que hay que querer aquello que puedes conseguir o te pueden dar; querer lo imposible es una pérdida de tiempo y conduce a la frustración.

En nuestra forma de vivir no tenemos que ser como nadie sino nosotros mismos, perfeccionándonos en lo posible hasta donde nos permita nuestra capacidad. Muchas de nuestras acciones las realizamos en equipo; no obstante, algunas de ellas han de ser personales, con el convencimiento de que lo bueno de hacer uno las cosas es que las haces a tu manera y sin discutir cómo. En la vida personal, cada cual tiene a mano su propia experiencia. Uno sabe que ha acumulado algo de lo mucho aprendido a lo largo de los años, en un rincón de su cerebro, y ese algo nos da el equilibrio necesario para el discernimiento entre lo poco que sabemos y lo mucho que no conocemos. Lo que hemos olvidado ya no merecía la pena y nos ha dejado sitio para algo nuevo. El que sepamos utilizarlo mejor o peor es cosa de nuestro talento, algo con lo que nacimos y que nunca dependió de nuestra voluntad. Lo que sí he pensado muchas veces es lo que daría si pudiese volver a las dimensiones originales y conocimiento de la niñez, cuando estaba atento a todo, me sorprendía por todo y era permeable a todo. En la vida familiar, con la suerte de haber tenido una vida feliz, permitidme que recurra a mi propia experiencia, después de 53 años de casado con Georgina. Os puedo asegurar que no somos los mismos del principio, que cada día cambiamos, como todos, y nos adaptamos, porque todos somos consecuencia del tiempo y del espacio. En el cambio y la adaptación está el éxito de la permanencia. El actor inglés Ben Barnes (n. 1981) lo refrendó con estas palabras: “¿Sabes lo que es más poderoso que tú o que yo? Los dos juntos”.

En el curso de la vida nos cruzamos con muchas personas; que se queden con uno o no depende de nosotros mismos y de cada una de ellas. Solo las que valen la pena deberían permanecer y compartir el camino con cada uno de nosotros. Para acertar haremos una buena selección, sin precipitaciones ni deslumbramientos. No obstante, tampoco podemos rechazar en principio a nadie, porque muchas personas son recuperables. Cuántos hombres y mujeres pasan a nuestro lado a lo largo de tu vida y de la mayoría no sabemos ni lo que piensan ni lo que necesitan. Lo triste es que algunas pudieron haberse convertido en buenos compañeros del camino de la vida o bien pudimos haberlas ayudado. Aun así, el riesgo existe, lo malo de vivir en un mal ambiente y rodeado de mala gente es que llega un momento que, inmerso en ese mundo, uno se acomoda y llega a creer que es el adecuado. Vamos, como el pez en el agua que ni la advierte. De todos modos, nada es tan pésimo. La bondad y los hombres buenos superan a la maldad y los hombres malos.

En cualquier caso, entre las personas que nos rodean, alguna en un momento determinado nos someterá a una crítica adversa o hará cosas que no nos gustan. Cuando tal sucede, uno deber hacer lo imposible para que no nos afecten y que la vida siga igual. Qué bueno sería que supiéramos responder de forma habitual a la crítica injusta y perversa con el silencio, un encogerse de hombros y una sonrisa. San Francisco de Sales lo recomendaba con estas palabras: “El disimulo y el desprecio de la injuria y de la calumnia son, de ordinario, un remedio mucho más saludable que el resentimiento, la discusión y la venganza; el desprecio hace que aquellas se desvanezcan, mientras que la irritación parece que les brinda su reconocimiento”.

La realidad es que cada cual es quien es y más, aún si cabe, cuando nadie le ve. Un ejemplo sería, cuando damos sin anunciarlo y cuando recibimos con agradecimiento. Lo que de ningún modo podemos hacer es dejar de luchar por ser dueño de nosotros mismos y señor de nuestras decisiones. Ello no significa que hagamos lo que nos dé la gana sino, dentro de nuestras posibilidades, aquello que nos guste. Tampoco es admisible vivir en un mundo de sueños y pasar la vida hablando de lo que haremos o de proyectos y contactos que tenemos. Goethe afirmó: “Una vida ociosa es una muerte anticipada”. Un hombre práctico es aquel que, aunque tenga unos deseos y aspiraciones, las cambia de forma consciente porque sabe hasta dónde llegan sus facultades. Nunca es tarde para empezar de nuevo, de lo contrario se queda como un pobre iluso que hace castillos en el aire. Es necesario vivir con los pies en el suelo, hacer lo que se puede. Sí es verdad que en todo momento hace falta prudencia y audacia. De cómo se combinen, se desprende el éxito o el fracaso.

Lo que no se puede permitir son esas personas que hacen burlas y chistes a cuenta de los demás. Si se pusiesen en el lugar del que es objeto de su broma, acaso no cometerían tal humillación. El escritor y ensayista alemán, teórico del dadaísmo, Walter Serner (1889-1942) lo advirtió así: “No te burles de nadie. A fin de cuentas, nadie entiende una broma que se hace a costa suya”. Y todavía menos se puede consentir el recurso de la cobardía del sarcasmo, que por definición es burla cruel, al tiempo que humilla. Sin olvidar estas consideraciones, no podemos tolerar que por la desconfianza y querer preservar nuestra intimidad pueda suceder que se haga verdad lo enunciado por la novelista sueca Camilla Läckberg (n. 1974): “El problema es que, si no dejas que nadie pase al otro lado del muro por miedo a que resulte un enemigo, también terminas por dejar fuera a los amigos”.