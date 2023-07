Todos van a ganar

Una vive rodeada de dudas y de compañías dubitativas, que no dudosas. Una personita allegadísima, amante de la verdad de una manera extremada, se pasó muchos años, y aún se le escapa alguna vez, añadiendo un “creo, eh, creo” después de cualquier afirmación, para no mentir, no equivocarse, o simplemente porque no estaba segura-segurísima de su aseveración. Por eso en mi entorno sorprende tanto el convencimiento absoluto en una victoria que les permitirá gobernar, esgrimido estos días por nuestros políticos.

Puede que la procesión vaya por dentro, pero entonces han equivocado su profesión y deberían ofrecerse de esquiroles para reventar la huelga de actores que en Hollywood mantiene parada la fábrica de los sueños. Sánchez, cuando no está llamando mentiroso a Feijóo o haciéndose la víctima, exhibe su resiliencia y afirma una y otra vez que van a ganar, contra todo pronóstico y que darán la sorpresa y que le perdonemos el spoiler. "Sánchez, cuando no está llamando mentiroso a Feijóo o haciéndose la víctima, exhibe su resiliencia y afirma una y otra vez que van a ganar" En ningún momento le he visto decir creo, pues su convencimiento es ontológico. A tanto ha llegado el entusiasmo socialista real o de farol, que Bolaños se ha arriesgado a pronosticar ante Alsina entre 135 y 150 escaños para el PSOE, que ha dejado el hombre corto a Tezanos. También la dulce vicepresidenta del feminismo amable y los deseos de felicidad universal, grita y grita que vencerán para liberar a España del odio de Feijóo, ese insolvente, mentiroso e incapaz. Este último, al que una no se imagina odiando a nadie, también se ha descontrolado un tanto y dice confiar en poder gobernar sin Vox, aunque en realidad a él lo que le gustaría sería hacerlo con Page, que ni el más inteligente, y creo que Feijóo lo es, está a salvo de decir inmensas tonterías. Por último, Abascal, al que algunas encuestas auguran un descalabro que pondría en riesgo la victoria de la derecha, se pone gallito y le manda el recado a Feijóo de que no olvida y que cuando le necesite, que le necesitará, arrieritos somos. Así están las cosas, amigo lector. El domingo se verá si ganan todos, o lo que es peor, si no gana ninguno.