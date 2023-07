Las circunstancias

Habrá que esperar para analizar a fondo los resultados de la reunión informal –quizá con mayor exactitud tendría que definirse como preparatoria de la próxima, ya con carácter oficial– que han mantenido en Vigo ministros y organizaciones de pesca que actúan en aguas de la Unión y también en otras áreas. En todo caso ya hay una observación positiva, como es que la cita se celebró en la ciudad olívica, uno de los puertos más importantes del continente, para debatir asuntos de extracción y distribución de pescado. Y la positividad se extiende a toda Galicia, cuya condición marítima, también actividad industrial conservera, está fuera de discusión.

La cuestión, a pesar de las buenas impresiones, e incluso de las mejores intenciones por parte de don Luis Planas, es que los principales defensores, dentro de la UE, del conservacionismo a cualquier precio no parecen haber aflojado en sus pretensiones. Cierto que, como quedó dicho en su momento, los criterios por los que el Comisariado de Pesca de la Unión estableció más de un centenar de vetos a otros tantos caladeros de fondo, siguen vigentes. Su titular no pronunció en Vigo una sola palabra realmente alentadora, y es de suponer que en Bruselas no cambiará de actitud. Desde luego, Cepesca, que es una organización seria, no parece haber salido satisfecha de la cita.

Item más. Por lo que se deduce de lo publicado, uno de los elementos clave, que es la descarbonización de las diferentes flotas, es de los pocos asuntos que parecen ya cosa juzgada: no habrá ayudas europeas ni fondos de emergencia, y los armadores que no opten por el desguace y sigan los consejos oficiales, tendrán que acondicionar sus buques, o construir unos nuevos, bien con sus ahorros, bien con préstamos bancarios privados que, en este momento y circunstancias, no sólo son muy difíciles de conseguir y exigen avales, sino que los intereses resultan prohibitivos. Y es que hay aquí quienes idearon una transición ecológica con fechas límite poco meditadas o, y eso es peor, sobre bases erróneas.

Así que, en resumen y siempre desde una opinión personal, lo mejor de la reunión, para España y para Galicia, es que los asistentes hayan viajado a Vigo, recorrido sus instalaciones de todo tipo y, quizá, entender mejor lo que las gentes del mar, la economía que del mar vive e incluso el alma de un país, depende de que el sector pesquero no desaparezca. Así de sencillo y así de difícil. Y, por cierto, otro dato apoya el pesimismo: en la lamentable y en ocasiones obscena campaña electoral que hoy termina, apenas se ha citado la cuestión pesquera. Ni por los protagonistas ni por los teloneros, como Abascal o Díaz (Yolanda). Es significativo.

Resultaría lógico –en cierto modo– que no se comparta la insistencia en subrayar los problemas de país que tiene Galicia, aunque sea obvio que esta campaña ha sido para elegir al Gobierno de España, pero produce extrañeza que los diferentes candidatos gallegos no han hecho referencia alguna a posibles soluciones. Con la excepción del BNG, a pesar de que las encuestas apenas le otorgan dos o tres escaños, que en todo caso se verían como un éxito en el sector nacionalista. Pero los futuros diputados de PP y PSOE no tienen excusa: es del todo compatible defender a España y los derechos y deberes de sus diferentes Autonomías, siempre desde el respeto a la Constitución. Que, por cierto, algunos quieren sustituir por otra que no buscaría, en absoluto, el interés general. Lo peor es que hubo quien gobernó con su apoyo, no tanto por convicción cuanto por ñas “circunstancias”. Pero aún ahí, ha sido un grave error.