El Vigo de viaje y el Vigo interior de la memoria. En la foto de arriba, gente del vigués Club Viajeros Solitarios, con su creador Manuel Fernández (Wuly) y operado por la también viguesa agencia Travelmakers, a su regreso de Uganda hace unos días. Ahí les veis frente al río Ishasha, en la reserva ugandesa del mismo nombre, con la República Democrática del Congo en la orilla opuesta. Abajo veis a los doctores Santos y Puga, Julián Lareo, Manolito Nuñez, Antón Salgado, Bernardino Crego y Paco Pérez en la comida en memoria de Toñín Graña. Tiempo sin verse. Recuerdos, risas, complicidad, cercanía, amistad desde niños... Imagen trufada de cuervos (de jesuitas) y maristas en la terraza del restaurante Mónaco. Todos lúcidos y perseverantes para disfrutar de la vida y de la amistad (a Dios gracias).

Un Premio Bravo que estaba sin celebrar: el del pater Cuevas

Las múltiples obligaciones profesionales y pastorales de los colegas y compañeros del pater Alberto Cuevas, en las delegaciones eclesiales para los medios de comunicación en la diócesis de Galicia, les habían impedido celebrar (¿o habrá que decir concelebrar?) el Premio Bravo 2022 que la Conferencia Episcopal le otorgó en su día. Ahora, por fin, un mesón de Canido con vistas al puerto y a las Cíes pudo ser el lugar elegido para obsequiar a los responsables gallegos en las delegaciones diocesanas de Medios de Comunicación Social, que seguramente algo han tenido que ver con la propuesta de ese apreciado galardón. Y así, ha venido para tan fraternal convivio Manuel Blanco y María José Barcia, de Santiago y Lugo, caras conocidas de la TVG; Cristina, del Obispado de Ourense, Javier Martínez, de Mondoñedo-Ferrol, Marcos, de Lugo, Andrés Trinquete y Josecho, compostelanos ambos como Javier Aguado. Y de Tui-Vigo, lógicamente, Carolina Buceta, que es también conocida de la COPE. Felicidades y un Bravo más al pater, por ser tan acogedor.

Vuelven los del 72, Landín y Ucha

¡Qué cierto lo que me cuenta Amaya Randulfe, a la que encuentro un tanto meditativa, un tanto añorante! En estos días, recuerda mucho a su padre, el abogado laboralista Fernando Randulfe, que falleció el pasado año. Recuerda, la cantidad de veces que lo acompañaba en mítines, pegadas de escoba y caldero... Le pregunto a Amaya cómo estaría gestionando el posible aterrizaje de la derecha... y no puedo poner sus palabras, aunque las podría decir, y con elevado cabreo, pero ve con enorme admiración la movilización tanto de su madre Elvira Landín, laboralista retirada que cierra la candidatura de Sumar como de Tito Ucha que encabeza la del Senado. “Cómo vuelven los eternos luchadores, desde el 72 y siguen en la lucha, aunque en un voluntario segundo plano, para defender las ideas en riesgo por las que tanto pelearon”, me dice Amaya admirada. Nunca olvidaremos a su padre quienes le conocimos.

Calá, 40 años en Vigo en vivo

Ahí tenéis a un resistente de la vieja guardia de la canción. Daniel Calá anda con su ciclo “40 años en Vigo y en directo” y hoy lo tendréis en La Cantina de San Miguel de Oia a las 22 horas, cantando desde Sabina a Gardel (reservaf mesa, 600 084 593). Mañana a las 23.30 en el Henry Pub (García Barbón 87). Reservad mesa en el 696 892 624.